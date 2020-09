Marczyński en Vanhoucke (Lotto Soudal) verlaten Ronde van Luxemburg, organisatoren verscherpen veiligheidsmaatregelen na rennersprotest Redactie

17 september 2020

10u02

Bron: Lotto Soudal, Belga 0 Wielrennen Lotto Soudal verschijnt vandaag met twee renners minder aan de start van de derde etappe in de Ronde van Luxemburg. Tomasz Marczynski en Harm Vanhoucke komen niet meer in actie. De Pool is ziek en vertoont virale symptomen. Een PCR-test, specifiek voor de detectie van SARS-Cov-2, bleek echter negatief.

“Team Lotto Soudal heeft beslist om zijn renner Tomasz Marczynski naar huis te sturen. Marczynski was ziek en vertoonde virale symptomen. Het teamprotocol indachtig zullen ook zijn close contacts de wedstrijd verlaten. Het gaat om een staflid en kamergenoot Harm Vanhoucke”, zo klinkt het in een persbericht.

“Een PCR-test, specifiek voor de detectie van SARS-Cov-2, bleek negatief. Toch wilden teamarts en -management geen risico nemen en beslisten ze tot deze maatregelen. Tomasz Marczynski zal vandaag nog meerdere testen ondergaan om de oorzaak van zijn symptomen te achterhalen. Voor Lotto Soudal is de gezondheid van de ploeg en van de wedstrijd een prioriteit. De ploeg wenst Tomasz een spoedig herstel.”

Marczynski stond in het algemeen klassement op een 79e plaats op 1:48 van leider Diego Ulissi. Harm Vanhoucke was 45e op 0:24.

Strengere veiligheidsmaatregelen

De organisatoren van de Ronde van Luxemburg willen trouwens vermijden dat er opnieuw rennersprotest komt aangaande de veiligheid. Ze doen daarom beroep op meer mobiele seingevers en roepen de hulp in van meer politieagenten langs het parcours. Zij hopen daarmee de wantoestanden tijdens de eerste twee etappes te vermijden. Na de eerste etappe was er al onvrede in het peloton omdat er nog opkomend verkeer was gedurende de wedstrijd en omdat her en der voertuigen op zeer gevaarlijke plaatsen stonden geparkeerd. Gisteren hielden de renners het dan weer na zowat 20 kilometer voor bekeken, ze neutraliseerden zelf de koers. Wel werden de plaatselijke ronden in Hesperange afgewerkt. Vandaag staat de etappe met start in Rosport en aankomst na 164,3 kilometer in Schifflange op de agenda.

De organisatoren gaan het aantal mobiele seingevers verhogen van 15 naar 22. Voorts zal men het aantal ingezette politieagenten ook optrekken en worden meer vaste seingevers geplaatst op gevaarlijke punten. Men hoopt daarmee tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de renners. Een opstapeling van nieuwe incidenten in de derde rit zou, in het allerslechtste geval, wel eens het voortijdig einde van de 80e Ronde van Luxemburg kunnen betekenen.