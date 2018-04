Marcel ‘Mister Scheldeprijs’ Kittel mag bij Katusha volop voor nummer 6 gaan: "Had geen zin in spelletjes met Gaviria" Joeri De Knop

03 april 2018

23u36 0 Wielrennen En zijn Nederlands wordt maar altijd beter! Nu nog scoren, zoals Enzo Scifo deed op het WK voetbal 1990 in Italië tegen Uruguay. Marcel Kittel (29) gaat vandaag in de Scheldeprijs voor nummer zes. En een nóg scherper record. Zondag wacht de ‘Hel’. «Ik blijf mezelf uitdagen. Ook al zal ik wellicht nooit een klassieker winnen.»

Tien spurtkansen, slechts twee benut. Was het wat zoeken en tasten tot dusver?

«Ja. En dat is het nog steeds. We hebben onze ideale lead-out nog niet gevonden. Zo gaat dat, als je van team wisselt. Dan kan je na amper twee maanden koers geen mirakels verwachten. Ik kwam niet naar Katusha met de illusie dat alles meteen perfect zou verlopen. Ik moet wennen aan mijn nieuwe ploegmaats. En zij aan mij. In die zin vind ik het ons nog niet zó slecht doen. We hebben in die korte tijd toch al iets op poten gekregen. Dat maakt me trots en blij. Maar ons werk is niet af. Het is een boeiend ‘groeiproces’. Je mag er in de winter nog zo vaak en intensief op trainen, de échte automatismen kweek je tíjdens de race. Waar plots vijf andere teams en zes andere sprinters je het leven zuur maken. Een wezenlijk verschil.»

