Marcel Kittel zet punt achter carrière wegens motivatieproblemen LPB

23 augustus 2019

16u19 30 Wielrennen Marcel Kittel (31) zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn wielercarrière. De Duitse spurter, winnaar van 14 Tour-etappes, stopt vanwege motivatieproblemen.

Kittel maakte zijn beslissing bekend in een interview met het Duitse magazine ‘Der Spiegel’. “Pijn bepaalt de sport en de wereld waarin je leeft”, zegt Kittel. “Ik heb elke motivatie verloren om mij verder te kwellen op de fiets.”

Sinds begin mei zat Kittel al zonder ploeg, nadat hij op eigen vraag zijn contract bij Katusha-Alpecin had laten ontbinden. “Ik merk dat er geen vertrouwen in mij was. Enkel druk, druk, druk.”

Na zijn vertrek bij Katusha had Kittel veel tijd om na te denken. De Duitse spurter kwam tot het besef welke opofferingen hij zich door het wielrennen had moeten getroosten. “Mijn familie, mijn vrienden, allemaal deed ik ze tekort. Daarbij kwamen de permanente vermoeidheid en de routine van het wielrennen. Ik werd me steeds meer bewust van dat gebrek aan levenskwaliteit.”

Het feit dat Kittel in november voor het eerst vader wordt, speelde ook mee in zijn beslissing om ermee te kappen. “Als renner ben je 200 dagen per jaar onderweg. Ik wil mijn zoon niet via Skype zien opgroeien.”

89 profzeges

Kittel maakte zijn profdebuut in 2011 bij de Nederlandse ploeg Skil-Shimano. Daar werd hij van tijdrijder omgevormd tot sprinter. In de Tour de France van 2013 en 2014 won de Duitser telkens de eerste etappe en greep hij de gele trui. Uiteindelijk bezorgde hij Skil-Shimano in twee jaar tijd acht ritzeges in de Tour. In 2016 stapte hij over naar Etixx-Quick.Step, waar hij zes Tour-etappes won. In 2018 trok hij naar Katusha.

Kittel was in zijn carrière goed voor 89 profzeges. Met veertien ritoverwinningen in de Tour doet geen enkele Duitser beter. In de Giro klokte hij af op vier ritzeges, in de Vuelta staat er eentje op zijn naam.