Marcel Kittel zet punt achter carrière wegens motivatieproblemen LPB

23 augustus 2019

16u19 0 Wielrennen Marcel Kittel (31) zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn wielercarrière. De Duitse spurter, winnaar van 14 Tour-etappes, stopt vanwege motivatieproblemen.

Kittel maakte zijn beslissing bekend in een interview met het Duitse magazine ‘Der Spiegel’. “Pijn bepaalt de sport en de wereld waarin je leeft”, zegt Kittel. “Ik heb elke motivatie verloren om mij verder op het wielrennen te concentreren.”

Sinds begin mei zat Kittel al zonder ploeg, nadat hij op eigen vraag zijn contract bij Katusha-Alpecin had laten ontbinden. “Ik merk dat er geen vertrouwen in mij was. Enkel druk, druk, druk.”

(dadelijk meer!)