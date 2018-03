Marcel Kittel bevestigt goede vorm: Duitser sprint naar bloemen in Tirreno na massale valpartij in het slot GVS

12 maart 2018

16u26

Bron: Eigen berichtgeving 3 Wielrennen Marcel Kittel ( Katjoesja-Alpecin ) mocht vieren in de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico. De Duitser was in de aangekondigde massasprint kwieker dan Peter Sagan en Maximiliano Richeze. Michal Kwiatkowski (Sky) finishte in het pak en blijft leider. Jens Debusschere (Lotto-Soudal) werd zesde en eerste Belg.

De rode vlag van de officiële start was amper opgeborgen of vier avonturiers trokken in het offensief. Vluchtkoning Jacopo Mosca - al zijn vierde onderneming in deze Tirreno - kreeg het gezelschap van Marcus Burghardt, Artem Nytsj en Krists Neilands. Het viertal harkte op de snelle opeenvolging van vervelende heuveltjes een maximale voorsprong van drie minuten en dertig seconden bij elkaar. Voor één man ging het duidelijk te traag, op de klim naar Ostra schudde Burghardt stevig aan de boom. Niemand volgde, de Duitse kampioen was gaan vliegen.

Gaviria tegen de vlakte

In het peloton leidde aanvankelijk het Katjoesja van Marcel Kittel de dans. Niet onlogisch, in de laatste vijftig kilometers kregen de renners immers biljartvlakke wegen voorgeschoteld. Voer voor de sprintersploegen dus, waardoor Burghardt haast voor een onmogelijke opdracht stond. Toen ook LottoNL-Jumbo en Quick.Step Floors zich met de zaken bemoeiden, kon de Duitser zijn plannen al hélémaal opbergen. De voorsprong daalde gestaag maar zeker, op 19 kilometer van de meet was het liedje van de laatste vroege vluchter uit.

Aan een rotvaart denderde de grote meute richting aankomstplaats Fano, waar eerst nog twee lokale rondjes werden afgehaspeld. De troepen van Patrick Lefevere legden er duchtig de pees, een massasprint met de grote favorieten leek onafwendbaar. Leek, inderdaad. Op zes kilometer van de finish gingen ze in de spits van het nerveuze peloton immers prompt tegen de vlakte. Voornaamste slachtoffer was Fernando Gaviria, de kopman van Quick.Step. Peter Sagan zat in het wiel van de Colombiaan maar wist op miraculeuze wijze overeind te blijven. Toch moest de Slovaak een serieus inhaalmanoeuvre op poten zetten. Kittel ontsnapte aan het onheil en lachte in zijn vuistje.

Una pena la caída de Gaviria. Pero fijaros en como salva la caída Sagan. ¿Cómo es capaz de hacer eso? pic.twitter.com/aVWOcFjOGz Diego Vos ~Ciclismo~(@ diegovos_) link

Prangende sprint

Katjoesja zag de wenkende kans en nam het commando van het uitgedunde peloton meteen weer over. Toch legde Quick.Step zich niet zomaar neer bij de situatie, met Maximiliano Richeze hadden ze immers nog een andere snelle man in de rangen. Intussen was ook Sagan na een geweldige comeback opnieuw komen aansluiten. Een prangende sprint tussen de drie heren was het gevolg.

Richeze ging als eerste aan, maar Kittel verschoot op het juiste moment zijn pijlen. Even leek Sagan hem nog te kunnen bedreigen, maar de wereldkampioen kwam een wiel te kort. Gelegenheidssprinter Richeze bezorgde de blauwe brigade nog een podiumplek. Michal Kwiatkowski finishte in het pak en blijft leider. Jens Debusschere (Lotto-Soudal) werd zesde en eerste Belg.

Dinsdag eindigt de Italiaanse rittenkoers met een individuele tijdrit over 10 km in San Benedetto del Tronto. Kwiatkowski heeft drie seconden voorsprong op de Italiaan Damiano Caruso (BMC) en 23 seconden op de Spanjaard Mikel Landa (Movistar). Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) is achtste en eerste Belg op 39 seconden.

Een spannende sprint! Marcel Kittel weet uiteindelijk als eerste over de streep te komen. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/RbM6ompuQ5 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Kittel: "Het ziet er goed uit voor Milaan-Sanremo"

Marcel Kittel kreeg twee kansen in Tirreno-Adriatico op een sprintzege en scoorde uiteindelijk aan honderd procent. "Hier ben ik heel blij mee", zei hij na afloop van zijn zege in Fano.

De sprintvoorbereiding werd ontsierd door een massale valpartij op acht kilometer van de finish waarbij Gaviria zichzelf uitschakelde. "Toen die valpartij gebeurde, zat ik net links van de Quick-Step Floorsrenners. Seconden later hoorde ik dat Fernando betrokken was in de valpartij. Dat is jammer voor hem, maar wij bleven met de ploeg gewoon gefocust op ons doel en het draaide goed uit."

In de openingswedstrijden in het Midden-Oosten verloor Kittel sprint na sprint of kwam hij soms zelfs niet eens aan sprinten toe. Nu draait zijn trein wel op volle toeren, ook al waren z'n vaste pionnen in Parijs-Nice aan de slag omdat hij daar oorspronkelijk zou koersen. "Mijn ploegmaten leverden vandaag schitterend werk", oordeelde de Duitser. "Ik ben zeer trots op hen en er valt niets te klagen. We hebben de wedstrijd gecontroleerd en ik ben zeer blij met de zege voor de ploeg."

Kittel liet na zijn eerste zege vorige week doorschijnen dat hij wel eens zijn debuut zou kunnen maken in Milaan-Sanremo. "Om ervaring op te doen", zei hij toen, "starten zonder druk of de ambitie voor de winst, maar gewoon om te zien of ik daar een rol kan spelen. Maar de beslissing is nog niet genomen, dat doen we na de Tirreno."

"Ik heb altijd gezegd dat een beslissing na deze koers zou vallen", herhaalde hij. "Maar ik geef toe: het ziet er wel goed uit na twee ritzeges", liet hij zich dan toch ontvallen in het flash-interview.

Seconda vittoria alla Tirreno per @marcelkittel dopo quella di Follonica | 2nd win at the Tirreno for Marcel Kittel after his maiden one four days ago. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/zwKhE8CiUc Tirreno Adriatico(@ TirrenAdriatico) link