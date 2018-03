Marc wie? De onehitwonders van Milaan-Sanremo XC

15 maart 2018

14u14 0 Wielrennen Zaterdag is het zover: het eerste wielermonument van het seizoen. Milaan-Sanremo. Ideaal dus om in de geschiedenisboeken te duiken. Vandaag rakelen we de meest opmerkelijke winnaars van La Primavera op. Een overzicht.

In Milaan-Sanremo zijn er door het parcours veel scenario’s mogelijk. Dat betekent ook dat er in het verleden meermaals een verrassende naam op het eind het zegegebaar mocht maken. Al iemand in gedachten? Wielerliefhebbers denken vaak terug aan één man: Marc Gomez. Die laatste wist in 1982 na een vlucht van liefst 286 kilometer naar de zege te rijden. Op dat moment was Gomez slechts anderhalve maand beroepsrenner. Later werd hij nog Frans kampioen en won hij twee etappes in de Vuelta.

Marc Gómez y Alain Bondue, escapados casi de salida, van a llegar. Gómez gana Milano-sanremo 1982 #MSR #MSR2016 pic.twitter.com/ws5PZFj5jA Gregmom(@ javigoros61) link

Gomez is lang niet de enige merkwaardige naam in de erelijst van La Primavera. In 1927 verbaasde Pietro Chesi vriend en vijand door onder meer topfavoriet Alfredo Binda een loer te draaien. Voor Chesi was het meteen ook zijn eerste en enige profzege uit z’n carrière.

Negen jaar later wist Angelo Varetto een monstervlucht à la Marc Gomez af te ronden. Straffe winst voor de Italiaan, die uiteindelijk slechts vijf jaar prof was. De meeste favorieten zoals Gino Bartali bolden meer dan een kwartier later over de streep op de Corso Felice Cavalotti.

Pietro Chesi, l’epopea eroica del ciclismo italiano https://t.co/uO9r9joIcD pic.twitter.com/b9FaGYGQ8Q Secolo Trentino(@ secolotrentino) link

Joseph Groussard was een vrij anonieme coureur in de jaren 60. In de grote monumenten kwam de Fransman in eerste instantie niet verder dan een negende plek in Parijs-Roubaix. Tot Groussard in 1963 prompt Milaan-Sanremo op z’n naam schreef. De renner van Pelforth-Sauvage-Lejeune rekende in een beklijvende sprint af met de Duitser Rolf Wolfshohl. Onze landgenoot Willy Schroeders finishte een half minuutje later als derde.

Herinnert u zich de late uitval van Fabian Cancellara nog? Tien jaar geleden wist Spartacus na een verschroeiende demarrage het uitgedunde peloton af te houden. Daarmee werd hij de tweede Zwitser op de erelijst van La Primavera. De eerste: Erich Mächler. Een degelijke renner, wiens naam vooral bij Eric Vanderaerden in het geheugen gegrift staat. Na een ontsnapping bleef de Zwitser op de Poggio alleen over, maar met het aanstormende peloton leek hij een vogel voor de kat. Plots gingen er meerdere renners tegen het asfalt, waardoor de achtervolging helemaal ontregeld werd. Vanderaerden probeerde nog de sprong te wagen, maar kwam uiteindelijk zes seconden tekort om Mächler bij te benen. Na afloop barstte Vanderaerden in tranen uit.

Vincitore della Milano Sanremo nel 1987 💪#AUGURI 🎂 a... Erich 🇨🇭 #Machler (57 anni)#compleanno 🚴 #ciclismo pic.twitter.com/JxCmh5M45d CyclingTime(@ Cyclingtimenews) link

Voor de laatste verrassende winnaar keren we terug naar 2013. Weet u al wie? Misschien eerst nog een kleine tip: een Duitser met snelle benen. Juist: Gerald Ciolek. Die laatste schoof mee in de kopgroep van zeven renners en nam uiteindelijk in de sprint de scalp van Peter Sagan en Fabian Cancellara. Krijgen we zaterdag opnieuw een opmerkelijke winnaar?