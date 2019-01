Marc Sergeant (Lotto-Soudal) blikt terug op 2018: “Mooie momenten, geen mooi jaar” Joeri De Knop

03 januari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen «Mooie momenten», beleefde sportief manager Marc Sergeant (59) met Lotto-Soudal in 2018. «Maar daarom kan het nog geen mooi jaar worden genoemd.» De leemten moeten eruit, in 2019. Zeker nu topsprinter Caleb Ewan aan boord werd gehesen. «Met hem kunnen we Milaan-Sanremo winnen.»

5,5/10, evalueert wielermagazine ‘ProCycling’ jullie afgelopen seizoen.

«Streng, vind ik. Je moet alles in het juiste perspectief plaatsen. We wonnen met Benoot toch op magistrale wijze de Strade Bianche. Ritten in de Giro en ­de Vuelta met Wellens en Wallays. De ­Europese tijdrittitel met Campenaerts. Bergtruien in Parijs-Nice en Vuelta met De Gendt, die daar twee WorldTour­zeges aan toevoegde. En dan speelden we Greipel nog twee maanden kwijt wegens blessure. Voor de Kristallen Fiets telden we liefst vier genomineerden, inclusief de laureaat. En als je ook onze successen in onder meer de Ruta del Sol, Ronde van België en Ronde van Wallonië doorrekent naar het nieuwe mondiale ploegenklassement (kaderend in de hervormingsplannen van de UCI, voortaan kunnen in álle koersen – niet enkel WorldTour – punten worden gescoord, red.), zal je merken dat het nog zó slecht niet is geweest.»

