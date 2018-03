Marc Sergeant genoot in Parijs-Nice van straffe solo van Benoot: "Misschien is échte Tiesj vandaag opgestaan" Joeri De Knop

03 maart 2018

18u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Bevoorrecht getuige was hij niet. Maar ook 1.240 kilometer van Siena vandaan, in de ‘permanence’ van Parijs-Nice in Chatou, kon Marc Sergeant via de Sporza-livestream met volle teugen genieten van het huzarenstukje van Benoot. "Hij deed zo goed als alles juist."

De handjes van Marc Wauters en Herman Frison gingen gretig naar de mond meteen na afloop van de ploegleidersmeeting in het Complexe Sportif aan het Ile des Impressionnistes in Chatou, startplaats morgen van de 76ste ‘Koers naar de Zon’. Het signaal dat ze op weg naar de teamwagen uitstuurden naar hun sportief manager liet aan duidelijkheid niets te wensen over. ’Komaan, Marc. We zijn weg. De champagne wacht’. Sergeant lachte en knikte. "Ik kom er zo aan, jongens. Eerst even een reactie weggeven’." Met brede glimlach was het deze keer, anders dan in het Vlaamse openingsweekend. "We hebben onze voorjaarsklassieker nu al op zak!», klonk het euforisch. (lacht) "Of alvast toch een koers ‘met een sterretje’. Eén van de lastigste en meest tot de verbeelding sprekende voor het grote publiek", schatte hij het belang van de epische Italiaanse ééndagskoers correct in.

Nog altijd maar 23

Uitgerekend díe wedstrijd belandde als allereerste profzege op het palmares van Tiesj Benoot. Sergeant zag zijn renner een zo goed als perfecte prestatie afleveren. "Koers uitstekend gelezen, niet onnozel gedaan maar actie ondernomen op de juiste momenten. En dat in heroïsche omstandigheden, wat het extra cachet geeft — deze foto’s gaan de wereld rond, voor járen. Knap. Afgelopen winter heb ik er bij Tiesj heel hard de nadruk op gelegd: toon grinta, dúrf aanvallen, dúrf… verliezen. Anders kun je ook nooit winnen. Je zag die gretigheid al in de Omloop, maar daar kreeg hij weinig steun. Vandaag rukte hij stelselmatig op van groepje naar groepje, om dan in volle finale nog eens een solo uit zijn mouw te schudden. Dat kunnen er niet veel. Neem de top tien maar eens bij de hand en kijk wie hij allemaal uit het wiel reed: Bardet, Valverde, Stybar, Sagan… Dit opent enorm veel perspectieven. Ik zeg het al langer: de dag dat Tiesj eens wint, is hij vertrokken. Wel, vandaag is de échte Benoot misschien opgestaan. Iedereen heeft het over Wout van Aert. En terecht. Maar ook Tiesj is nog altijd maar 23, hé…"

Het kan Tim Wellens zondag alleen maar inspireren in de openingsrit van Parijs-Nice, die eindigt op de top van de 1,9 kilometer lange Côte de Meudon (gemiddeld 6%), waarvan de laatste vijfhonderd meter met kasseien zijn geplaveid. Een kolfje naar de hand van de eindwinnaar van de Ruta del Sol. Sergeant (lacht): "Er waren nog twee kilometer te rijden in de Strade toen hij Tiesj al een berichtje met felictaties stuurde. Die eerste aankomst moet hem inderdaad liggen. Ik verwacht dat dáár al voor het klassement zal worden gestreden. Niemand die er, wat dat betreft, bovenuit lijkt te steken in deze editie. Alaphilippe en Gallopin rijden hier altijd sterk. Voorts zijn er Poels, Chaves, Zakarin, Izagirre, Simon Yates, Fuglsang, Henao… The usual suspects. Maar niemand waarvan je zegt: daar kan Tim totaal niet aan. Zelf twijfelt hij een beetje aan zijn klassementsambities. Ik zou hem er dan ook niet zwaar op afrekenen als het niet zou lukken."