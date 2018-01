Marc Madiot sneert naar Team Sky: "Mocht Froome in mijn team zitten, zou hij geen races mogen rijden" XC

31 januari 2018

15u48

Bron: Belga 0 Wielrennen Ook Marc Madiot, de teammanager van WorldTour-team Groupama-FDJ, heeft zijn mening verkondigd in de affaire-Chris Froome. Madiot vindt dat Froome geen wedstrijden zou mogen rijden totdat er een 'oplossing' is gevonden voor zijn positieve test.

"Ik ben lid van het MPCC (Mouvement pour un cyclisme crédible, red.), de beweging die ijvert voor een schone wielersport, en dat wil zeggen dat ik geen renners van mijn team in wedstrijden laat uitkomen die in verband zijn gebracht met een dopingovertreding", stak Madiot van wal bij de voorstelling van zijn team van 2018.

"Als Froome dus in mijn team zou rijden, zou hij niet mogen deelnemen aan races vooraleer er een uitspraak is in zijn zaak. Ik wil daarmee niet zeggen dat ik vind dat Froome al dan niet geschorst moet worden. Ik wil alleen maar zeggen dat de situatie geregeld moet worden en dat zijn team, Sky, hem in het belang van de gezondheid van de renner thuis zou moeten houden. Ik ben benieuwd of dat ook zal gebeuren", voegde Madiot er fijntjes aan toe.

Madiot's kopman Arnaud Démare wilde geen positie innemen. "Dat is een ver-van-mijn-bed-show. We hebben rechters om een uitspraak te doen in zulke zaken." Ook klimmer Thibaut Pinot hield zich op de vlakte. "Het is niet aan mij om hem te veroordelen. Er zijn veel competentere mensen die de resultaten van zijn test moeten analyseren. Dat gezegd hebbende, is dit een mokerslag voor het wielrennen. Ik hoop dat de zaak snel geregeld wordt. We hebben de voorbije jaren getoond goed op te treden in zulke gevallen."