Marc Hirschi maakt favorietenstatus waar en wint op de Muur van Hoei, Vansevenant levert visitekaartje af in Waalse Pijl DMM

30 september 2020

16u23 10 Wielrennen Marc Hirschi (22) heeft de Waalse Pijl gewonnen. De derde van het WK in Imola haalde het op de Muur van Hoei voor Benoit Cosnefroy, Michael Woods mocht mee op het podium. Het koersverloop werd grotendeels gekleurd door neoprof Mauri Vansevenant, al kwam hij op luttele kilometers van de meet ten val.

Geen Alejandro Valverde. Geen Julian Alaphilippe. Geen Philippe Gilbert. Alle nog actieve winnaars van de Waalse Pijl lieten deze speciale herfsteditie van de Ardennenklassieker aan zich voorbijgaan. Rust of andere prioriteiten, feit was dat er op de Muur van Hoei een nieuwe naam op de erelijst zou komen.

De vraag was of er bij afwezigheid van Alaphilippe en Valverde anders zou worden gekoerst. Met Tourwinnaar Pogacar en Hirschi als topfavorieten hadden UAE Team Emirates en Team Sunweb er in elk geval alle baat bij om de boel zo gesloten mogelijk te houden. Dan toch een Waalse Pijl met een ‘old school’ scenario.

In dat koersverloop uiteraard plaats voor een op papier kansloze vlucht van de dag. Paasschens, Van Poucke, Gaillard en Vansevenant mochten negen minuten voorsprong verzamelen. Verder vooral het spel van het lange wachten. De eerste twee passages op de Muur van Hoei brachten weinig opwinding.

Vansevenant: “Ging door adrenaline iets te wijd door de bocht”

Het was wel op de Muur van Hoei dat Vansevenant zijn medevluchters op hun nummer zette. De zoon van ex-prof Wim Vansevenant zette met nog een kleine 30 kilometer te gaan in z’n eentje door. Het peloton had de handen vol met de neoprof van Deceuninck-Quick.Step. Van een visitekaartje gesproken.

Het leek er even op dat Vansevenant alleen de voet van de Muur van Hoei zou halen. Uran was dan wel in de achtervolging getrokken, maar de tweede van de Tour in 2017 kwam niet echt dichter. Tot Vansevenant plots in het decor belandde. De 21-jarige renner sprong vliegensvlug weer op z’n fiets, maar het mocht niet zijn.

Sprinten om de zege dus op de Muur van Hoei, we hebben het de voorbije jaren nooit anders geweten. Alle tenoren zaten in stelling. Toen Porte zijn jump inzette op 300 meter van de aankomst was het écht menens. Hirschi bleef even aan het wiel om er in de laatste hectometer dan het sterkst uit te komen.

De Zwitser haalde het vrij makkelijk voor Cosnefroy en Woods. Tourwinnaar Pogacar belandde op de 9de plaats in de daguitslag. Voor Hirschi was het bij zijn eerste beurt in Hoei meteen raak. De hoogvorm verzilverd. Eerder deze maand pakte hij ook al een ritzege in de Tour én de bronzen medaille op het WK in Imola.

Hirschi: “Leuk om zo te winnen, maar het was niet gemakkelijk”

Eerste Waalse Pijl, meteen kassa voor Marc Hirschi. De Zwitser haalde het met een perfect getimede jump. “Ik voelde me niet zo goed doorheen de dag. We hadden controle over de vluchters, we hadden zelfs nog volk op overschot om op kop te zetten. Je weet dat ze in de laatste ronde veel tijd zullen verliezen. Zelfs met 30 seconden voorsprong op de Muur van Hoei, kan je nog verliezen. Op de klim zelf was ik wel wat nerveus. Er was wat druk en ik moest klaar zijn. Het was een kwestie van positie zoeken om dan alles eruit te halen.”

