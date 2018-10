Mapei definitief voorbij met 72ste zege, het recordjaar van QuickStep in kaart: “We waren sterker dan ooit” BA/DMM/JDK

18 oktober 2018

11u03 0 Wielrennen Twintig jaar geleden, in 1999, promoveerde Patrick Lefevere van ploegleider naar manager. Sindsdien stapelde hij de successen op. Onvermijdelijk leidt dat tot records. 71 keer scoorden zijn troepen in 2000, zijn laatste jaar bij Mapei. 72 keer is het sinds vandaag raak in 2018. And counting...

Steeds meer WorldTourzeges

Kijk eens naar het cijfer in de laatste kolom van ons overzicht: het aantal zeges op het (aller)hoogste niveau ligt dit jaar hoger dan ooit. Een trend die al een aantal seizoenen bezig is. "Wij combineren kwantiteit met kwaliteit", slaat Lefevere zich stoer op de borst. En gelijk heeft hij, maar toch hoort er een kanttekening bij: het aantal WorldTourwedstrijden is de jongste jaren duidelijk toegenomen, denk maar aan de opwaardering van onder meer de Omloop, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Californië of de Rondes van Turkije en Guangxi. Dat doet het cijfer ook stijgen natuurlijk. Nog dit: in de internationale zegestand is Team Sky een verre 2de met 41 UCI-zeges, Mitchelton-Scott staat 3de met 36 overwinningen.

JAAROVERZICHT

(jaar, ploegnaam, aantal zeges ploeg, aantal renners die voor de zeges zorgden, zegekoning met zijn aantal zeges, aantal Belgische zeges met de namen van de Belgen, aantal zeges op WorldTourniveau en WK’s)

*2018 Quick.Step Floors 71 zeges 15 renners 18x Elia Viviani 3 Belgische (Lampaert, Gilbert) 37 WT + WK

*2017 Quick.Step Floors 56 zeges 14 renners 14x Marcel Kittel en Fernando Gaviria 10 Belgische (Gilbert, Lampaert, Boonen, Keisse) 30 WT + WK

*2016 Etixx-Quick.Step 55 zeges 19 renners 12x Marcel Kittel 7 Belgische (Boonen, Meersman, Vandenbergh, Vermote) 20 WT + WK

*2015 Etixx-Quick.Step 54 zeges 15 renners 14x Mark Cavendish 11 Belgische (Boonen, Meersman, Keisse, Lampaert) 9 WT + WK

*2014 Omega Pharma-Quick.Step 62 zeges 18 renners 11x Mark Cavendish 16 Belgische (Meersman, Boonen, Van Keirsbulck, Bakelants, Keisse, Vermote) 21 WT + WK

*2013 Omega Pharma-Quick.Step 55 zeges 11 renners 19x Mark Cavendish 10 Belgische (Meersman, Van De Walle, Boonen, Maes) 26 WT + WK

*2012 Omega Pharma-Quick.Step 51 zeges 17 renners 13x Tom Boonen 16 Belgische (Boonen, Keisse, Vermote, Van De Walle) 11 WT + WK

-2011 Quick-Step 6 zeges 5 renners 2x Tom Boonen 4 Belgische (Boonen, Steegmans, Van Keirsbulck) 1 WT + WK

-2010 Quick.Step 17 zeges 10 renners 4x Tom Boonen 10 Belgische (Boonen, Devolder, Weylandt, Van De Walle) 7 WT + WK

-2009 Quick.Step 24 zeges 13 renners 7x Tom Boonen 15 Belgische (Boonen, Weylandt, Rosseler, Devenyns, Devolder, Van De Walle, Van Impe) 10 WT + WK

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN