Manager van Roompot snapt niet waarom Van Aert niet bij ploeg wil blijven: "Hij zou zijn contract tot eind 2019 respecteren" Marc Ghyselinck

06 september 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Neen: de fusie van Roompot met Sniper Cycling staat of valt niet met Wout van Aert. En ja: bij Roompot zouden ze niets liever willen dan dat Van Aert in 2019 gewoon zijn contract bij Sniper uitdient. Waarom de renner daar anders over denkt, daar zegt ­Michael Zijlaard, manager bij Roompot, niets van te begrijpen.

Komende vrijdag volgt een nieuwe aflevering in het verhaal Wout van Aert-Nick Nuyens. Dan heeft Nuyens een gesprek met Jef Van den Bosch, manager van Van Aert, over de toekomst van de drievoudige wereldkampioen veldrijden. Van Aert wil weggaan, Nuyens wil dat zijn renner zijn contract respecteert. De twee posities lijken niet te verzoenen.

Michael Zijlaard staat erbij en kijkt ernaar. Zijlaard is manager van wielerploeg Roompot. Na onderhandelingen die ongeveer een week hebben geduurd, zette hij vorige week het licht op groen om van twee ploegen één te maken en Roompot met Sniper Cycling te laten versmelten. Anders gezegd: Roompot wordt in 2019 hoofdsponsor van de ploeg van Nick Nuyens en dus ook van Wout van Aert.

Interessante renner

Maar dat ziet Van Aert niet zitten, er is heel wat om te doen. Van Aert voelt zich miskend en gebruikt. Zijn weigering om volgend jaar voor Roompot te rijden is categoriek. Zijlaard zegt de commotie niet te begrijpen. "Wij zagen dat heel positief in."

Dat de fusie niet staat of valt met de aanwezigheid van Van Aert, zegt de Nederlander. "Als het enkel om hem te doen was geweest, dan had ik Roompot geadviseerd om een privésponsoring met Wout aan te gaan. Hij is natuurlijk een heel interessante renner. Erg belangrijk voor een ploeg als de onze, die het moeilijk heeft om te overleven. Kijk naar wat andere procontinentale ploegen doen: Fortuneo heeft Barguil en haalt nu ook Greipel, Direct Energy heeft Terpstra aangetrokken. Dat is allemaal erg belangrijk om bij organisatoren de deelname aan grote wedstrijden af te dwingen. Om dezelfde reden is Van Aert ook voor ons erg interessant."

Waarom de renner niet wil blijven, snapt Zijlaard niet. "Enkele weken geleden heb ik toch in de Belgische kranten gelezen dat Wout niet wenste in te gaan op een voorstel tot contractverlenging bij Nick Nuyens, maar dat hij wel zijn contract tot het einde van 2019 zou respecteren. Ik ben er in de gesprekken met Nick Nuyens en Chris Compagnie niet van uitgegaan dat er hierover discussie zou ontstaan. Ik ken de beweegredenen van Wout niet."

Contact gezocht

Dat hij al een paar keer contact heeft gezocht met Van Aert, zegt Zijlaard. Vergeefs. "Ik snap het wel, dat hij met ons niet wil praten. Wij zijn voorlopig geen partij in dit verhaal. Ik hoop op een volwassen gesprek vrijdag."

Wat doet Van Aert ook, als het toch tot een contractbreuk komt? Zijn nieuwe overeenkomst met de Nederlandse warenhuisketen Jumbo gaat pas in op 1 januari 2020. In 2019 wil Jumbo een reeks winkels in Vlaanderen openen. Kan Van Aert dan al voor die ploeg rijden? En is zij desnoods bereid om de contractbreuk van Van Aert te betalen?