Manager Van den Bosch verliest voor derde keer renner: "Michael had altijd glimlach op gezicht" Redactie

09 april 2018

18u59

Bron: Belga 1 Wielrennen Jef Van den Bosch was de manager van Michael Goolaerts. Eerder verloor hij ook al Wouter Weylandt en Rob Goris. "Ik zal Michael onthouden als iemand die altijd een stralende glimlach op zijn gezicht had", reageerde hij.

Van den Bosch ging de voorbije uren door een moeilijke periode. De manager was zaterdag in Compiègne daags voor de start van Parijs-Roubaix, gisteren volgde hij de wedstrijd ook in Frankrijk. "Toen ik het nieuws over de valpartij vernam, ben ik meteen naar het ziekenhuis van Rijsel getrokken", vertelt hij. "Ook gisteravond was ik daar nog. Het nieuws kwam aan als een klap."

"Ik ben manager van Michael sinds hij bij de U23 rijdt, maar ik ken hem al veel langer. We zijn van dezelfde gemeente, Heist-op-den-Berg, en hebben dus al lang een geschiedenis samen. Veel wil ik niet kwijt. Dit komt hard aan, Michael was een jongen die altijd een glimlach om zijn gezicht had, een eeuwige lach en met een enorme uitstraling. Zo zal ik hem altijd herinneren, de jongen met de glimlach."

Voor Van den Bosch is het al het derde afscheid van een renner, na Wouter Weylandt en Rob Goris. "Daarover wil ik niets kwijt", verklaarde hij, "maar het spreekt voor zich dat dit hard aankomt." Wat de doodsoorzaak is, een hartstilstand voor de val of erna, is niet duidelijk. "Er komt een autopsie, dat bericht heb ik zelf via de media vernomen en dat zal ook het geval zijn. Dat is standaardprocedure na zo'n ongeval", weet Van den Bosch uit ervaring.