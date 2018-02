Man die Scarponi doodreed zelf overleden XC

13 februari 2018

19u54

Bron: Cycling Weekly 1 Wielrennen De Italiaanse politie heeft het onderzoek naar de dood van Michele Scarponi moeten sluiten. Giuseppe Giacconi, de chauffeur die Scarponi aanreed, is nu zelf overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt Cycling Weekly.

Op 22 april 2017 werd Scarponi op training in zijn woonplaats Filottrano frontaal aangereden door een busje. De ambulance was snel ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De 37-jarige Scarponi liet een vrouw en twee kinderen achter.

De chauffeur verklaarde na het accident dat hij verblind was door de laaghangende zon, waardoor hij Scarponi niet zag. Later meldden Italiaanse bronnen dat de 57-jarige bestuurder toegaf dat hij op dat moment op zijn smartphone een video aan het bekijken was.

Volgens het Italiaanse Corriere della Sera droeg bestuurder Giacconi al een tijdje een kankergezwel met zich mee. Zo verbleef hij in het ziekenhuis, maar keerde hij onlangs terug naar huis aangezien hij niet op de behandeling reageerde. Zondag kwam de 58-jarige Italiaan uiteindelijk in zijn woonplaats om het leven. Vandaag werd z'n begrafenis -net zoals bij Scarponi- in Filottrano gehouden.