Man die Lotto-renner Vanhoucke aanreed en hem sloeg is nog spoorloos, bestelwagen teruggevonden

22 maart 2020

15u01 120 Wielrennen Een trainingsrit in West-Vlaanderen is voor Harm Vanhoucke (22) zaterdag in mineur geëindigd. Het klimtalent van Lotto-Soudal kreeg rake klappen van een agressieve chauffeur nadat die hem eerst had aangereden met zijn bestelwagen. Die wagen is inmiddels teruggevonden, maar de dader is nog spoorloos. Vanhoucke reageert aangeslagen op het voorval. “Dit is alles behalve normaal in tijden van corona: misschien was hij wel besmet.”

“Ik was aan het rijden in Aalbeke. Er is daar maar één fietspad, aan de linkerkant. Wat verderop liep een vrouw met haar hondje, dus week ik uit naar de andere kant van de baan. Achter mij hoorde ik een wagen met een razende vaart afkomen. Die man wilde passeren, maar dat kan daar gewoon niet. Hij toeterde heel luid en sneed mij daarna de pas af. Ik belandde met fiets en al op het asfalt.”

De bestuurder stapte uit de wagen, maar toonde weinig spijt. Integendeel. “Toen ik vroeg of hij dat normaal vond, reageerde hij héél agressief. De stoppen sloegen helemaal door bij die kerel. Hij trok mij van de fiets en begon me te slaan. Ik zei hem dat hij afstand moest nemen. Misschien was die man wel besmet. Daar ga ik voorlopig niet vanuit, maar je weet natuurlijk nooit.”

Geen verwondingen

“Gelukkig konden een paar toevallige voorbijgangers hem wegjagen. De man sprong terug in zijn auto en zoefde weg. Daarbij tikte hij ook een andere wagen aan. Ik weet echt niet wat hem bezielde. Die voorbijgangers hebben de nummerplaat van zijn wagen gezien. De politie is hiervan op de hoogte. Hopelijk kunnen ze die gek snel pakken.”

Vanhoucke kwam met de schrik vrij. “Bij wonder heb ik daar niets aan overgehouden. Ik ben wel nog serieus onder de indruk. Dit had veel erger kunnen aflopen”, beseft de West-Vlaming.

Toch is hij vastberaden om snel weer in de open lucht te trainen. “Dit zal mij zeker niet tegenhouden. Ik fiets het liefst op de weg, zeker met dit mooie weer. En dat zal ik blijven doen. Door de coronacrisis is het wel wat aanpassen, maar ik probeer het plezier erin te houden”, besluit de 22-jarige Harm Vanhoucke.

