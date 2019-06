Mama Evenepoel zielsgelukkig met eerste profzege van haar zoon: “Hier moest ik gewoon bij zijn” JDK

13 juni 2019

22u45

Bron: Eigen berichtgeving 0

Zoen, knuffel en... de onvermijdelijke tranen. Zielsgelukkig was mama Agna met de eerste profzege van haar zoon. Op vraag van hem liet ze haar kapperszaak in Schepdaal twee dagen voor wat ze is. “Al heel ons leven vormen we één team, (pa) Patrick, Remco en ik. We steunen elkaar, in goeie en kwade dagen. Het zou wel héél jammer zijn mocht ik er hier, zo dicht bij huis, niet bij zijn geweest. Ook al zijn dit voor mij bijzonder stressvolle momenten. Ik durf al eens te panikeren. Patrick ziet en beleeft dat anders. Hij heeft zelf gekoerst. Wéét wat het inhoudt. (lacht) En houdt me dus in toom. ‘Rustig, alles komt goed’.”

Het kwám goed, gisteren. En dat deed iets met een moederhart. “Ik ben zo blij voor hem. Hij keek hier ongelooflijk naar uit. Dit is het resultaat van hard werk. Pas op: het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Remco beleeft ook moeilijke momenten. Maar die bijt hij door. Met zijn kenmerkende mentale kracht. En met de steun van een hele ploeg. Formidabel, hoe hij bij Deceuninck-Quick.Step wordt begeleid en omringd. ‘Is het niet te vroeg?’, heb ik Patrick Lefevere al vaak gevraagd. ‘Zo’n klein ‘manneke’, gaat dat wel lukken? En dit. En dat. Typische moeder-reactie, zeker? Maar... ja, dus. Het lukt. Zoals Patrick me op het hart drukte. En zo snel dan nog. Echt verbazend.” Vandaag roept opnieuw de plicht. “Jammer genoeg. Maar hey, als Remco zijn job doet, moet ik dat ook doen. (lacht) Ik volg het wel vanachter de haardroger, in het salon. Zondag, in Beringen, ben ik er weer bij.”