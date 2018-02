Magnus Cort Nielsen schrijft vierde rit in Ronde van Oman achter zijn naam, Van Avermaet behoudt leiderstrui GVS/JDK

16 februari 2018

12u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Magnus Cort Nielsen (Astana) heeft de vierde etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Deen was op een parcours waarin het zwaartepunt vooral in de laatste vijftig kilometers lag de snelste van een sterk uitgedund peloton. Greg Van Avermaet legde beslag op de vierde stek en blijft leider.

De rode vlag was amper opgeborgen of zes renners trokken in het offensief. Jacques Janse Van Renseburg (Dimension Data), Loïc Chetout (Cofidis), Rémi Cavagna (Quick-Step Floors), Casper Pedersen (Aqua Blue Sport), Pieter Weening (Roompot-Nederlandse Loterij) en Jon Irisarri (Caja Rural-Seguros RGA) waagden hun kans, maar met een maximale voorsprong van 2 minuten en 30 seconden was het peloton nooit ver weg.

Van Rensburg en Stetina gooiden op de laatste hindernis van de dag hun medevluchters overboord en even later zocht de Amerikaan van het gezekschap solo naar de triomf van de dag. Zijn krachtinspanning baatte niet, de grote kanonnen met onder meer Vincenzo Nibali en Greg Van Avermaet peuzelden hem op 15 kilometer van de finish op.

Jacques Janse Van Rensburg (Dimension Data) & Peter Stetina (Trek-Segafredo) maintain a 40" lead with 20km to go #TOO2018 pic.twitter.com/VRqzpGa5Cp Tour of Oman(@ tourofoman) link

Uitgedund peloton

Ploegmakkers Alberto Bettiol en Nicolas Roche offerden zich in de laatste kilometers volledig op voor Van Avermaet, maar het was Astana dat in het slot het commando overnam. Magnus Cort Nielsen rondde het werk van zijn collega's knap af in een sprint met een sterk uitgedund peloton. De Italianen Giovanni Visconti en Bettiol mochten mee op het podium, Van Avermaet werd vierde en blijft leider in het algemene klassement. Hij heeft negen seconden voorsprong op Alexey Lutsenko en dertien op Nathan Haas. Morgen wacht een bergetappe, zondag sluit de Ronde van Oman af met een vlakke rit.

Entrada en meta del vencedor @MagnusCort del @AstanaTeam en la 4 etapa del #TOO2018pic.twitter.com/ic5W20wIWc Todo x Ciclismo(@ CiclismoaTope12) link

Van Avermaet: "Beetje sneu, maar niet ontgoocheld"

“Het is toch een beetje sneu”, was de eerste reactie van Greg Van Avermaet na afloop. “Bettiol (die nieuw is bij BMC en vandaag derde werd, red) en ik raakten elkaar nog kwijt in de laatste twee bochten. Dat is een beetje de automatismen die nog ontbreken, maar zoiets vergt natuurlijk tijd. Ik had liever uit zijn slipstream kunnen komen zodat ik misschien toch de kloof met Magnus Cort Nielsen nog kon dichten, maar ik ben niet ontgoocheld. Zeker niet na de ritzege van gisteren.”

De Oost-Vlaming blijft leider, maar maakt zich geen illusies. “Op de laatste klim ging ik nog achter Nibali aan die wegsprong, maar morgen zal het anders zijn. Ik doe mijn best en ga zien waar ik uitkom, maar die slotklim is normaal gezien te zwaar. En dus zal ik daar mijn leiderstrui verliezen.”