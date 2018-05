Magnus Cort Nielsen legt Van Avermaet in de luren in Tour de Yorkshire, ook Serge Pauwels (4de) toont zich Mike De Beck

04 mei 2018

18u55 3 Wielrennen Twee landgenoten bikkelden vandaag voor de ritzege in de tweede etappe van de Tour de Yorkshire. Serge Pauwels plaatste op de slotklim een eerste versnelling, maar die remonteerde Greg Van Avermaet. De renner van BMC leek af te stevenen op zijn tweede overwinning van het seizoen, al was dat buiten Magnus Cort Nielsen gerekend. Twee Belgen vochten om een been, een Deen liep er mee heen.

Majestic Magnus! A huge effort from @MagnusCort saw him pull away from Olympic Champion @gregvanavermaet to win Stage 2 of the Tour de Yorkshire on the iconic Cow & Calf. Wow. #TDY pic.twitter.com/v5oUhePm0E Tour de Yorkshire 🚴(@ letouryorkshire) link

Ook de tweede etappe kon op heel wat belangstelling rekenen. De Britten waren massaal aanwezig om het peloton naar Ilkley te loodsen. Zes renners raakten al snel geïnspireerd en sprongen weg uit het grote pak. Waaronder onze landgenoot Laurens De Vreese. Het peloton liet echter niet meteen begaan waarop vier verse avonturiers hun kans waagden. Op de top van de Old Pool Bank werd Stephane Rossetto als enige overlever van die groep dan toch gegrepen. Met nog ongeveer 17 kilometer te gaan, doken de eerste kanshebbers voor een ritzege vooraan op. Daar was het lied van Mark Cavendish al uitgezongen. Het ging te snel voor de 'Manx Express'. De rit van morgen is meer spek naar zijn bek.

BMC neemt het commando over

BMC nam de touwtjes bijzonder strak in handen. Was het dan toch de dag van Greg Van Avermaet? Het zag er alvast goed uit. Zijn ploegmakker Nathan Van Hooydonck leverde heel wat werk in een poging om zijn kopman zo goed mogelijk af te zetten op de Cow and Calf. De slotklim van 1,8 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,2 procent. Bijzonder pittig dus, maar wel speelterrein voor de olympische kampioen.

Jacob Scott, man van de streek, trachtte de plannen van BMC nog te dwarsbomen. Met een stevige uithaal wilde de Brit druk zetten op de favorieten. Al gebeurde dat na een tijdje al snel met horten en stoten. In Ilkley werd de moedige man dan ook bij de lurven gegrepen.

Van Avermaet in extremis geklopt

De rode loper werd daarmee uitgerold voor Greg Van Avermaet. Toch was het Serge Pauwels die voor de eerste versnelling op de Cow and Calf zorgde. Op een strook van zo'n vijftien procent schudde de kopman van Dimension Data aan de boom. Greg Van Avermaet volgde gezwind in het wiel van zijn landgenoot. Erop en erover, denk je dan. Dat gebeurde ook. Van Avermaet schoof op, maar vanuit de achtergrond stoof een snelle Deen nog naar voren. Een goed getimede demarrage zo bleek. Magnus Cort Nielsen klopte Van Avermaet op de meet. De ritwinnaar neemt ook meteen de leiding over in het algemeen klassement. Serge Pauwels werd nog knap vierde. Met Steff Cras (negende) eindigde nog een Belg in de top tien.

Can honestly say I’ve never seen scenes like it at a bike race. @letouryorkshire #cowandcalf pic.twitter.com/lEjusiMOwA Simon Warren(@ 100Climbs) link

Stage win and the new leader of @letouryorkshire: @MagnusCort!👏 #TDY pic.twitter.com/UhhrBR9tmO Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link