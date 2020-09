Mág Van Aert het BK zomaar overslaan? En moeten de Belgen in quarantaine na de Tour? Bondsdirecteur beantwoordt prangende vragen Joeri De Knop

07 september 2020

08u11 0 Wielrennen Mag Wout van Aert het BK zomaar overslaan in functie van zijn dubbele WK? En hoe zit dat met de andere Belgen die tot het gaatje gaan in deze Tour? Belanden zij vanuit het knalrode Parijs twee weken in verplichte quarantaine? Bondsdirecteur Jos Smets licht toe.

Mag Wout van Aert het BK in Anzegem op dinsdag 22 september overslaan om optimaal te kunnen focussen op het WK tijdrijden en weg in Italië? JA

“Als ik geselecteerd word voor het WK, sla ik het BK automatisch over”, zei Wout van Aert vrijdagavond na zijn tweede ritzege, in ‘Vive le vélo’. Twijfel vooral niet aan dat eerste. Bondscoach Rik Verbrugghe rekent stellig op Van Aert voor zowel de tijdrit als de wegrit. Maar passen voor de nationale titelstrijd in Anzegem: mag/kan dat zomaar? “De sporttechnische commissie van Belgian Cycling zal effectief een uitzondering toestaan. De maatregel is zeker niet algemeen. Hij geldt uitsluitend voor renners die het WK rijden en in het bijzonder de tijdrijders”, licht Smets toe. “Voor de wegselectie zal het individueel, geval per geval, worden bekeken. Het is niet zo dat iedereen automatisch wordt vrijgesteld van het BK. Zo werkt het niet.” De tijdrijders, dat worden in principe Wout van Aert en Victor Campenaerts. “Zij moeten op dinsdag 22 september, de dag van het BK, toch zeker kunnen afreizen naar Italië om zich op een deftige manier te kunnen voorbereiden op het WK tijdrijden van drie dagen later (vrijdag 25 september). Puur praktisch kan het ook gewoon niet anders. Ik heb begrepen dat er niet zoveel vluchten zijn naar ginder. En ze moeten het parcours kunnen verkennen, het traject goed in zich kunnen opnemen. Dan kan je niet op het allerlaatste moment invliegen.”

Parijs is nog steeds een rode zone. Dreigen onze renners bij hun terugkeer naar België in quarantaine te moeten, waardoor ze niet kunnen deelnemen aan BK en WK? (NORMAAL) NIET

“Een moeilijke”, zucht Smets in eerste instantie. “We hebben daar vorige week een lange vergadering over gehad met Sport Vlaanderen en dat is niet echt duidelijk. Ook daarop is een uitzondering toegestaan.” Smets citeert: “‘Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones (gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken) is quarantaine de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze quarantaine ervoor zou zorgen dat het essentiële aspect van de reis niet zou kunnen doorgaan. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.’ In principe dus geen probleem voor professionele topsporters. Ware het niet dat op een andere pagina een stukje tekst staat dat dan weer ruimte laat voor interpretatie.”

Smets twijfelt met andere woorden. Maar klampt zich tegelijk vast aan een bestaand precedent. “Op basis van deze tekst is Jolien D’hoore vanuit La Course in Nice - ook rode zone - zonder quarantaine en bijkomende Covid-test naar huis kunnen komen en vervolgens ook opnieuw kunnen vertrekken naar de Giro Rosa.” Dat ziet er dus goed uit voor Van Avermaet, Stuyven, Naesen en co.

