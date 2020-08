Mag Froome wel naar de Tour? Brit moet weer afhaken: “Ik doe wat ik kan” MG

14 augustus 2020

06u22 0 Wielrennen Staat Chris Froome over twee weken aan de start van de Tour de France in Nice? Zelf denkt/hoopt de Brit van wel. Hij is bezig met een verwoede terugkeer naar zijn allerbeste niveau, dat waarmee hij vier keer de Tour won. Maar of hij dat nog haalt, na zijn zware val vorig jaar in het Critérium du Dauphiné?

Froome moest acht maanden revalideren. Hij reed in februari de UAE Tour. En sinds de herstart van het seizoen heeft hij de Tour de l’Occitanie en de Tour de l’Ain gereden. En nu het Critérium du Dauphiné.

Froome eindigde in l’Occitanie 37ste, op bijna tien minuten van zijn ploegmaat Egan Bernal, die de vierdaagse rittenkoers won. Hij eindigde in l’Ain op 26:45 van eindwinnaar Roglic. En hij staat na twee dagen Dauphiné op 14:05 van leider Roglic.

Froome haakte gisteren op de Col de Porte af op 4,5 kilometer van de streep. Dat was vlak voor het zijn beurt was om kopwerk te doen voor Egan Bernal. Is hij wel of niet goed genoeg om straks een plaats te krijgen in de Tourploeg?

“Ik ben optimistisch”, zei Froome gisteren op de top van de Col de Porte. “Ik heb lang mee vorig gekoerst vandaag. Ik ben niet meegegaan tot het eind. Maar ik heb wel weer de intensiteit van de koers ondergaan. Vergeet niet dat ik maar een handjevol koersdagen heb sinds juni vorig jaar. Ik heb een half jaar minder gekoerst dan mijn tegenstanders. Ik heb nog koersritme. Ik voel me elke dag beter. Ik bekijk het dag per dag, ik doe wat ik kan en ik zie wat het over twee weken wordt.”

