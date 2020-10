Maesschalck danig onder de indruk van ijver Evenepoel: “Alles wat je hem zegt, volgt hij consequent op. Maar we mikken op volgend seizoen” KDW/TLB

03 oktober 2020

17u15 4 Wielrennen "Hij is enorm professioneel en heeft een grote maturiteit." Kinesist Lieven Maesschalck is onder de indruk van Remco Evenepoel (20), die bij hem revalideert en anderhalve maand na zijn zware val in de Ronde van Lombardije weer een trainingstocht maakte . "Hij is echt 100 procent met zijn vak bezig. Maar laat het duidelijk zijn: de focus ligt op volgend seizoen", aldus Maesschalck.

Eerst werd verwacht dat Evenepoel pas midden november zijn eerste trainingstocht zou maken. Maar dat gebeurde dus bijna anderhalve maand vroeger. Een verrassing voor Maesschalck? “Je moet altijd de breuken respecteren. Die zijn goed geheeld”, legt de kinesist uit. “Bovendien heeft Remco zich tijdens zijn periode van relatieve rust goed verzorgd. Hij heeft zijn gewicht kunnen behouden en de richtlijnen volgde hij op een heel goeie manier op.”

De trainingstocht in openlucht van Evenepoel noemt Maesschalck “een gevolg van het proces”. “Hij is nu al een week aan het trainen in onze praktijk. Typische spieroefeningen, voor de onderste ledematen, de buik en de rug. Allemaal in functie van de heling van de breuken. Dus ben ik verbaasd? Neen. Voor mij is dit een gevolg van het vorige. Voor mensen die de situatie niet kennen, is het misschien verrassend. Maar voor ons valt het wel mee. Een bekkenbreuk is natuurlijk een serieuze blessure, maar dit soort breuken lenen zich er wel toe om dergelijke dingen te beginnen doen.”

Anderzijds waarschuwt Maesschalck wel om niet té hard van stapel te lopen. “Hij is nog altijd niet genezen en in de opbouw moet er nog er nog veel gebeuren. Het proces is nog ongoing. In het begin maak je een prognose. Een voorzichtige prognose. En ook daar zit natuurlijk evolutie in, ook in overleg met de dokters. Je gaat dan kijken of de breuk stabiel is en in functie daarvan kan je natuurlijk dingen gaan doen.”

Alles wat je Remco zegt, volgt hij gewoon consequent op. Het is altijd een ‘en-en’-verhaal, dat heeft hij goed begrepen

“Enorm professioneel”

Van de mentaliteit van Evenepoel is Maesschalck wel onder de indruk. “Remco is enerzijds enorm professioneel en voor zijn leeftijd heeft hij ook een hele grote maturiteit. Hij is tot in het detail bezig met álle componenten, zoals trainen, eten, slapen. Hij is iemand die echt wel 100 procent met zijn vak bezig is en hij straalt dat ook uit. Hij is ook nieuwsgierig en leergierig, om toch maar te kunnen evolueren. Dat is heel positief, een echte kracht. Alles wat je hem zegt, volgt hij gewoon consequent op. Het is altijd een ‘en en’-verhaal, dat heeft hij goed begrepen.”

“Nog hele weg te gaan”

Een eerste fietstocht buiten, dan dromen de fans van zijn terugkeer in de koers. Maar Maesschalck gaat meteen op de rem staan. “We werken richting volgend seizoen, natuurlijk. Er is nog een hele weg te gaan om echt van ‘topfit’ te kunnen spreken. Er moet nog gewerkt worden aan de stabiliteit en de kracht, de weg is nog lang. Tussendoor zal hij zijn conditie wel weer kunnen opbouwen, om zo weer te kunnen evolueren richting groepstrainingen van eind dit jaar. Maar na zo’n trauma en zo’n lange inactiviteit kan je niet plots op topniveau zijn. Hij zal klaar zijn, tegen volgend seizoen.”

We zullen de komende maanden écht nog hard moeten werken om zijn lichaam op topniveau te krijgen. Dus ik denk niet dat er sprake kan zijn van de Ronde van Spanje

De Vuelta haalt Evenepoel dus zeker niet, schat de kinesist in. “Ik denk gewoon in functie van Remco zélf. Hij heeft een achterstand, hé, en hij is nog altijd bezig aan zijn revalidatie. Het is nog a long way to go. We zullen de komende maanden écht nog hard moeten werken om zijn lichaam op topniveau te krijgen. Dus ik denk niet dat er sprake kan zijn van de Ronde van Spanje. Dat geloof ik niet.”

Meer beelden van de revalidatie zijn binnenkort te bekijken in de documentaire “Ik ben Remco”, dinsdag 6 oktober in Telefacts NU om 21u45 op VTM.

