Maandag start BinckBank Tour: opnieuw spannende Ardennenrit, deelname Mathieu van der Poel nog onzeker Redactie

04 juni 2019

20u28

Bron: Belga 2 BinckBank Tour Met de terugkeer van de Ardennenrit heeft de vijftiende editie van de BinckBank Tour een extra blikvanger. Maandag 12 augustus gaan de renners van start in Beveren. Het is nog onzeker of Matthieu van der Poel mee aan die start zal verschijnen. De organisatie belooft echter wel dat er genoeg toppers aan de start zullen verschijnen. “Nergens kom je als fan dichter bij de koers dan hier.”

Terugkeer spannende Ardennenrit en tijdrit door centrum van Den Haag

Een korte Ardennenrit met start en aankomst na 96,2 kilometer in Houffalize is de blikvanger van de vijftiende editie van de BinckBank Tour, die op maandag 12 augustus van start gaat, zo maakten de organisatoren van de Belgisch-Nederlandse WorldTour-wedstrijd dinsdag tijdens een informeel persmoment in het Nederlandse Eindhoven bekend. “Houffalize is nieuw in het concept, het is een ultrakorte étappe, waarbij we drie keer dezelfde omloop doen en dat op 15 augustus, dus ik denk dat er heel veel belangstelling zal zijn en dat het sportief ook een serieuze uitdaging zal zijn voor vele renners, klassementsrijders om daar vanaf kilometer één koers te maken.” Dat vertelde organisator Rob Discart dinsdag in Eindhoven aan Belga.

Organisator Golazo had voordien al met mondjesmaat étappes bekendgemaakt, maar op het volledige parcours van de editie van dit jaar was het wachten tot vandaag. De rittenkoers begint met een étappe van Beveren naar Hulst in Zeeuws-Vlaanderen (167,7km), met onder meer een passage over het Verdronken Land van Saeftinghe. Daags nadien is er een sprintetappe met start in Blankenberge en aankomst na 167,9 kilometer in Ardooie. Ook de derde etappe met start en aankomst in Aalter (137,8km) springt in het oog en is een gepast eerbetoon aan de honderdste verjaardag van oer-Flandrien Briek Schotte met drie maal de passage over de pittige kasseistrook aan Brieks standbeeld in Kanegem.

Op dag vier is er dan de klimetappe in Houffalize, net geen 100 kilometer, bestaande uit drie rondjes met telkens de forse beklimmingen van Bois des Moines en Saint-Roch, de jaarlijkse openingsklim in Luik-Bastenaken-Luik. Ook de rest van de rit is het op geen enkel moment vlak op deze Belgische feestdag.

Vrijdag trekt het peloton van de enige meerdaagse UCI-WorldTour-wedstrijd in de Lage Landen van Riemst opnieuw de grens over richting het Nederlandse Venray (184,9km). Op zaterdag is er vervolgens een individuele tijdrit over 8,5km in het centrum van Den Haag, zondag volgt de slotrit in de Vlaamse Ardennen tussen Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen (178,6km), waar de finish net zoals de voorbije jaren op de Vesten ligt, aan de voet van de Muur.

Vorig jaar won de Sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Merida), voor de Australiër Michael Matthews en Tim Wellens. Die laatste won in 2014 en 2015 en is de enige Belg op de erelijst.

Organisatoren hopen nog op Mathieu van der Poel: “Kans is echter erg klein”

De organisatoren van de vijftiende editie van de BinckBank Tour (WorldTour) hopen Mathieu van der Poel deze zomer nog aan de start te krijgen, nu de renner van Corendon-Circus al zeker is van een ticket voor de olympische mountainbike-wedstrijd op de Spelen in Tokio.

“Vandaag is de kans erg klein, maar we zullen zeker in contact blijven en als de kans zich voordoet, gaan we hem uiteraard proberen te overtuigen om de BinckBank Tour te rijden. Maar ik denk dat er voldoende klassieke renners aanwezig zullen zijn om een heel goed sportief spektakel te verwachten”, aldus Rob Discart.

In de vijftiende editie van de BinckBank Tour verschijnen zoals het reglement voorschrijft de achttien WorldTour-ploegen aan de start. Daarnaast werden dinsdag de eerste drie wildcards toegekend: die gaan naar Roompot-Charles van ex-winnaar Lars Boom, Sport Vlaanderen-Baloise en Total-Direct Energie van ex-winnaar Niki Terpstra, de eerste Franse procontinentale ploeg in de BinckBank Tour.

Dichtbij de fans

“Stuk voor stuk herkenbare plekken voor de wielerfan”, verduidelijkt koersdirecteur Rob Discart, “Met de boeiende, plaatselijke ronden die we in elke aankomstplaats voorzien, is deze Tour ook weer zeer supportersvriendelijk en ziet iedereen langs de kant van de weg het peloton meermaals in de finale. De BinckBank Gouden Kilometer (drie tussenspurten verspreid over slechts één kilometer en goed voor bonusseconden) zorgt voor extra pit en ligt nu wat dichter tegen de finish dan vroeger. Nergens kom je als fan dichter bij de koers dan hier.”

“We proberen toch altijd innoverend te zijn. We introduceerden eerder al de gouden kilometer in de BinckBank, nu met Houffalize vernieuwen we weer. We hebben meer aandacht voor de wielerliefhebbers en trachten hen zoveel mogelijk de renners te laten zien op een centrale plaats, meestal is dat de aankomst. We werken dus met drie à vier lokale omlopen en dat is misschien toch wel een signaal dat het wielrennen daar in de toekomst nog meer naartoe gaat. Het is organisatorisch iets makkelijker, zoals bijvoorbeeld voor de beveiliging. Het heeft minder risico’s, het is toegankelijk voor een heel ruim publiek en voor de renners is er het voordeel dat zij het parcours al een aantal keer gezien hebben, vooraleer de finale begint en dat heeft een positief effect.”

Wereldtop én amateurs aan de start

Alle UCI WorldTour ploegen staan aan de start, maar de organisatie heeft ook al drie wild cards uitgedeeld aan ProContinentale ploegen: Direct Energie met oud-winnaar Niki Terpstra als speerpunt, Roompot-Charles met kopman Lars Boom en Sport Vlaanderen-Baloise.

En dan is er ook nog een andere mooie traditie die de BinckBank Tour ook in 2019 doortrekt: twee kansen voor elke sportieve fietser om zelf op het parcours te rijden. Op donderdag krijg je in Houffalize de kans om je klimtalent te tonen in een individuele klimtijdrit over Bois des Moines én Saint-Roch. Twee dagen later kan je in Den Haag met een team van vier de Teamtijdrit afwerken over dezelfde 8,5 kilometer die de renners een paar uur daarna zullen rijden.

Etappeschema BinckBank Tour 2019

• Zo 11.08: Ploegenpresentatie in Hulst

• Ma 12.08: Beveren – Hulst (167,7 km)

• di 13.08: Blankenberge – Ardooie (167,9 km)

• wo 14.08: Aalter – Aalter (137,8 km)

• do 15.08: Houffalize – Houffalize (96,2 km)

• vr 16.08: Riemst – Venray (184,9 km)

• za 17.08: Den Haag - Den Haag (individuele tijdrit – 8,5 km)

• zo 18.08: Sint-Pieters-Leeuw – Geraardsbergen (178,6 km)