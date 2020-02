Maaltijden in papieren zakken voor de deur, geen fiets: zo beleven renners de lockdown in Abu Dhabi Bieke Cornillie en Dries Mombert

29 februari 2020

10u00 2 Wielrennen De fietsen buiten de lockdown en het eten in een papieren zak voor de hotelkamerdeur afgezet: alle renners in de donderdag stopgezette UAE Tour moesten gisteren bijna de hele dag verplicht op hun hotelkamer blijven. En veel konden ze daar niet doen. “We hopen dat we zondag naar huis kunnen”, klinkt het.

Stiekem hoopten ze nog te kunnen genieten van een ontspannende plons in het zwembad, nadat de UAE Tour donderdag werd gestaakt. Maar toen na de hoteldeuren ook de kamerdeuren onherroepelijk op slot moesten, kwam aan dat plan dus al snel een einde voor de renners die strandden in Abu Dhabi. De hele karavaan moest gisteren verplicht op de kamer blijven. Ook de Belgen Victor Campenaerts, Jasper De Buyst, Rémy Mertz, Pieter Serry, Stijn Steels en Tosh Van der Sande. Maaltijden werden in papieren zakken voor de deur afgezet en mochten pas opgepikt worden eens de hotelmedewerkers de gang hadden verlaten.

Dopingcontrole

Nadat bekend raakte dat twee mensen van de Italiaanse organisatie van de UAE Tour mogelijk besmet raakten met het coronavirus - de twee werden woensdag met hoge koorts afgevoerd - gingen de twee hotels in Abu Dhabi waar renners, personeel en volgers net waren gearriveerd, in lockdown. Omstreeks 1 uur ‘s nachts werd iedereen uit bed gelicht voor een test. “Dopingcontrole, dacht ik eerst”, getuigt een van de Belgische renners vanuit Abu Dhabi. “Maar we moesten ons allemaal laten testen omdat er corona was vastgesteld, zo werd ons verteld. Ik nam uit voorzorg een mondmasker, handgel en mijn eigen balpen mee. Het leek wel een filmscenario.”

Nog volgens onze informatie moesten de renners bij die coronatest allemaal in één ruimte wachten en daar enkele papieren invullen met vijf balpennen die doorgegeven werden. Vervolgens werd gemeten of iemand koorts had en moesten alle renners een slijmvliesstaal afstaan. Volgens Deceuninck-Quick.Step-manager Patrick Lefevere zijn ondertussen niet twee, maar vier gevallen van corona vastgesteld. “Er is één iemand bij Bahrain-McLaren, één bij Groupama-FDJ en twee bij UAE Team Emirates”, laat hij weten.

Geen Zwift

Veel meer dan rusten, op bed liggen en series kijken, zat er dus gisteren niet in voor de 140 renners in de Verenigde Arabische Emiraten. Er wordt hen ook gevraagd niet te communiceren, dus ook geen foto’s vanuit Abu Dhabi.

In de loop van de namiddag zag het er even naar uit dat zij hun hotelkamer opnieuw mochten verlaten, nadat een brief werd rondgedeeld waarin werd meegedeeld dat alle publieke ruimtes gedesinfecteerd waren, maar die vrijheid werd een tijd later opnieuw ingetrokken. “We hebben nog het geluk dat we in de Emiraten zitten”, vertelt een andere renner. “Het is een hotel van deftig niveau.” Ook losrijden op de rollen of een sessie op Zwift zat er niet in. Zowat alle fietsen bevinden zich momenteel buiten de perimeter. Behalve die van Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder staat erom bekend zijn tijdritfiets en virtuele trainer altijd bij te houden op de kamer en dat is tijdens de lockdown in zijn hotel bij het racecircuit van Abu Dhabi niet anders.

Echte ongerustheid over het virus blijkt er in het peloton trouwens nog niet te heersen. De tijd die ze in hun hotelkamer zullen moeten doorbrengen, is momenteel de grootste zorg. Twee weken quarantaine - dat is gelijk aan de incubatieperiode - zou voor velen een ramp betekenen. Zeker met het hoogseizoen van de klassiekers in zicht. Sommigen boekten alvast al tickets om zondag met het eerste vliegtuig naar ons land terug te keren. Al wordt het nog maar de vraag of dat lukt.