Lutsenko is ondanks twee valpartijen niet van de zege te houden, Yates blijft leider in Tirreno

16 maart 2019

16u12 0 Wielrennen Alexey Lutsenko heeft de vierde rit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Kazakse kampioen haalde het in Fossombrone na een spektakelrijk slot. Lutsenko ontsnapte, viel twee keer, werd bijgehaald door Roglic en Yates, maar won alsnog. Adam Yates blijft leider in het klassement.

Na de 226 kilometer van gisteren weer een ellenlange tocht in de Tirreno-Adriatico. In de vierde rit naar Fossombrone kregen de renners opnieuw 221 kilometer op hun boterham. In tegenstelling tot rit drie wel wat klimwerk op het parcours. De finale was er met de Monteguiduccio en twee beklimmingen van de Muro dei Cappuccini een op maat van de punchers en klassementsmannen.

Naar Tourwinnaar Geraint Thomas moesten de tifosi niet meer uitkijken. De Welshman stapte in de loop van de rit af wegens ziekte. Ook landgenoot Dimitri Claeys kneep op weg naar Fossombrone de remmen dicht. Verder veel valpartijen en een chaotisch koersverloop. Gelukkig konden we ons aan de ontsnapping van Jasper Stuyven en Jenthe Biermans verwarmen. Zij maakten samen met nog acht andere renners deel uit van de gebruikelijke ontsnapping.

Stuyven liet een goeie indruk, maar kon niet verhinderen dat het peloton de kopgroep voor de finale weer bijhaalde. Onder impuls van Astana begon de koers pas écht op de Monteguiduccio. Fuglsang en Lutsenko dynamiteerden het gebeuren. De Kazak ging er op 37 kilometer van de streep alleen vandoor. Een groep achtervolgers met de betere klassementsrenners en Benoot loerde, maar liet betijen.

Al was met Lutsenko natuurlijk ook niet de eerste de beste vertrokken. De Kazakse kampioen maakte in het seizoensbegin al indruk en deed dat nu weer. In razende afdaling van de Muro dei Cappuccini belandde hij in het decor, maar dankzij het betere kunst-en-vliegwerk verloor Lutsenko nog geen handvol seconden.

In de achtervolging kwam de grootste dreiging van Roglic en Yates. Op de tweede beklimming van de Cappuccini reden ze met waakhond Fuglsang net niet tot bij Lutsenko. In een spannende slotkilometer leek de Kazak het te houden, maar een nieuwe valpartij zorgde ervoor dat Fuglsang, Roglic en Yates toch nog langszij kwamen. Met z’n vieren zouden ze sprinten voor de zege.

Daarin gebeurde het ondenkbare. Lutsenko was zijn concurrenten te snel af in een kort sprintje. Roglic werd tweede, Yates derde. De Brit blijft leider in de tussenstand met enkele seconden voorsprong op zijn Sloveense tegenstander. Tom Dumoulin die door een minder moment wat tijd verloor volgt op 50 seconden in het klassement. Voor Lutsenko is het zijn vijfde overwinning van het seizoen. Tiesj Benoot werd eerste Belg in de daguitslag op een 8ste plek.

