Lutsenko blijft verbazen: “Het is niet dat er niet hard achter hem is gekoerst” Marc Ghyselinck in Italië

16 maart 2019

18u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Twee keer vallen, toch de koers winnen, zoals Alex Lutsenko deed in de vierde rit van de Tirreno-Adriatico. Je kunt er lyrisch over doen, of sceptisch. De koers was onwaarschijnlijk, de ontknoping was dat ook.

Greg Van Avermaet: “Is Lutsenko twee keer gevallen? Ik val niet en ik word toch gelost. Voor mij was dit te lastig. Ik denk dat dit boven mijn limiet is. Ik kan er ook niks aan veranderen.”

Tim Wellens: “Ik had meer verwacht voor mezelf van deze rit. Op het laatst moest ik gewoon lossen. Lutsenko stak er bovenuit.”

Tiesj Benoot vond niet dat hij te klagen had. Hij finishte achtste in de vierde rit van de Tirreno-Adriatico, van Foligno naar Fossombrone, met op het einde de dubbele beklimming van de Muro dei Cappucini. Benoot had graag gewonnen, maar dat ging niet. Hij eindigde op 23 seconden van ritwinnaar Lutsenko. Op een beklimming die volgens Benoot “zwaarder was dan de Muur van Hoei”, was hij naar eigen zeggen de enige renner van meer dan zeventig kilo die zich kon handhaven.

Alex Lutsenko weegt volgens wielerwebsite Procyclingstats ook zeventig kilo. Hij vloog bij wijze van spreken naar boven. Bij de eerste beklimming van de Muro liep hij ruim twintig seconden uit op een achtervolgende groep met alle favorieten. Wellens: “En het is niet dat er niet hard achter hem is gekoerst.”

Bij de tweede beklimming verloor Lutsenko dan weer ruim 35 seconden. Adam Yates en Primoz Roglic reden wat ze konden achter Lutsenko. Yates en Roglic hadden ook nog het gezelschap van Jakob Fuglsang, een ploegmaat van Lutsenko bij Astana. Fuglsang volgde moeiteloos, meer, hij reed Roglic en Yates af en toe nog een beetje in de weg.

Tom Dumoulin kon ook niet volgen. “Ik kon niet. Ik heb gewoon goed gekoerst, alles eruit gehaald. Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik niet meekon.”

Na de tweede valpartij van Lutsenko kwamen Roglic, Yates en Fuglsang dan toch nog bij Lutsenko. Weg overwinning voor de Kazach, zou je denken. Maar neen: hij won ook nog een keer de sprint. Je moest het gezien hebben om het te geloven.

Voor de liefhebbers van statistiek: in het aantal overwinningen per ploeg is de stand daarmee 18-17. Gisteren kwam Deceuninck-Quick.Step op gelijke hoogte met Astana, met de ritzege van Viviani. En nu heeft Astana weer de kop gepakt. Volgens Lutsenko is Fuglsang favoriet om morgen de rit met aankomst in Recanati te winnen. Dat wordt dan de negentiende voor Astana. Wie heeft Deceuninck morgen in Parijs-Nice?

Alex Lutsenko was vorige maand outstanding in de Ronde van Oman. Greg Van Avermaet beet vergeefs zijn tanden stuk op de Kazach. Na Oman ging Lutsenko op hoogtestage naar de Teide om nog sterker terug te keren in de Tirreno-Adriatico.

“Als hij in Vlaanderen zijn weg wat beter zou kennen, zou hij nog een goede coureur worden”, grapte Benoot over Lutsenko. Dat eerste zal dit jaar niet gebeuren. Lutsenko heeft besloten om het Vlaamse klassieke voorjaar te laten voor wat het is. Na de Tirreno trekt hij weer voor twee weken naar de Teide om dan de Ardennenklassiekers te rijden: misschien de Amstel, zeker Luik-Bastenaken-Luik. “Luik is een goede koers voor mij. Misschien doe ik de Amstel. In 2012 ben ik op de Cauberg wereldkampioen bij de beloften geworden. Dat moet me ook liggen.”

Vanmarcke komt met de schrik weg

Sep Vanmarcke was één van veel renners die in de vierde rit van de Tirreno tegen de vlakte gingen. De lichamelijke schade viel wel mee, maar het was toch schrikken geweest. “Bij een wegversmalling week een renner voor mij naar links uit. Ik kom hem niet meer ontwijken. Ik lag half op, half over de brug. Toen ik omkeek zag ik een gapende leegte van veertig, vijftig meter en helemaal beneden liep een rivier. Als ik mij daar slechter was neergekomen, dan was ik er geweest. Onverantwoord is dat van de organisatie.”

More crash chaos in #TirrenoAdriatico



This time a narrow bridge is the culprit. pic.twitter.com/da44xjiuPm Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link