Luke Rowe blijft drie jaar langer bij Team Sky Redactie

11 oktober 2018

12u06

Bron: Belga 0 Wielrennen Team Sky kondigt de contractverlenging van Luke Rowe aan. De klassieke hardrijder blijft tot eind 2021 aan boord bij het Britse WorldTour-team.

De 28-jarige Rowe werd in 2012 prof bij Sky en reed sindsdien voor geen enkel ander team. 2018 werd geen topjaar voor de Welshman. Begin dit jaar was hij nog herstellende van een zware scheen- en kuitbeenbreuk, terwijl hij op het EK in Glasgow begin augustus opnieuw een breuk in het handwortelbeentje van zijn rechterpols opliep. Hij reed met die blessure nog enkele weken door, maar moest eind augustus toch een punt achter zijn seizoen zetten. Tussendoor hielp Rowe in juli Geraint Thomas wel aan zijn eerste Tourzege. In het verleden haalde Rowe zelf toptiennoteringen in onder meer de Ronde van Vlaanderen (vijfde in 2016) en Parijs-Roubaix (achtste in 2015).

"Ik rij voor Sky sinds het begin van mijn carrière en voel mij deel van het meubilair hier", legt hij uit op de website van het team. "Het was een makkelijke beslissing om bij te tekenen. Dit team voelt als thuis. Sky heeft me vorig jaar ook erg goed gesteund tijdens mijn revalidatie. Het was een enorm voordeel op dat moment voor dit team te rijden. Als ik één jaar eerder einde contract was geweest, had ik een groot probleem gehad. Dit jaar heb ik toch kunnen tonen mijn niveau opnieuw te kunnen halen."