Luis Leon Sanchez verrast sprintersploegen - Laporte wint Tour de Vendée - De Clercq vervoegt Wanty-Groupe Bewerkt door GVS

16u50

Bron: Belga 0 TDW Luis Leon Sanchez schrijft de Gran Premio Bruno Beghelli op zijn naam.

Laporte soleert naar zege in Tour de Vendée

De Fransman Christophe Laporte (Cofidis) heeft de 46ste editie van de Tour de Vendée (Fra/1.1) op zijn naam geschreven. De 24-jarige Laporte kwam na 203,8 kilometer tussen Chaize-le-Vicomte en La Roche-sur-Yon solo over de meet. Zijn landgenoot Justin Jules (WB Veranclassic Aqua Protect) en de Zwitser Fabian Lienhard (Team Vorarlberg) vervolledigden het podium.



Sébastien Delfosse (WB Veranclassic Aqua Protect) eindigde op de dertigste plaats en werd zo beste Belg.



Voor Laporte was het de tweede zege in zijn carrière. In 2015 was hij al eens de beste in de Vendée. Vorig jaar ging de zege er naar de Fransman Nacer Bouhanni.

#cyclisme Christophe Laporte (Cofidis) remporte pour la 2e fois le @TourdeVendee pic.twitter.com/X3gHjUFr3R — TV Vendée (@TVVendee) 30 september 2017

Lees ook André Greipel spurt naar zege in eerste editie Omloop van de Westhoek - Visconti juicht in Ronde van Emilia

Luis Leon Sanchez wint in Italië

Luis Leon Sanchez (Astana) heeft de Grote Prijs Bruno Beghelli (1.HC) in het Italiaanse Monteveglio gewonnen. Hij kwam alleen binnen. De sprintersploegen dachten de 196 kilometer lange wedstrijd netjes naar hun hand te zetten, maar Sanchez (33) kon ze verrassen en naar zijn 32e profzege snellen. Het was zijn eerste overwinning dit seizoen. Sonny Colbrelli (Bahrain) en Elia Viviani (Sky), volgend jaar bij Quick-Step Floors, waren de snelsten in het peloton en vervolledigden het podium.

TDW Ook Colbrelli (l) Viviani (r) mee op het podium.

Einde seizoen Chavez

Esteban Chavez moet met een blessure een einde maken aan zijn seizoen. Dat heeft zijn team Orica-Scott bekendgemaakt. De Colombiaan kwam gisteren in de Ronde van Emilië ten val en liep een breukje in zijn schouderblad op."Dit is niet de manier waarop ik 2017 wil afsluiten", reageerde Chaves. "Zeker niet met de Ronde van Lombardije in het vooruitzicht, waar vele mooie herinneringen liggen. Maar het is nu eenmaal zo en mijn focus ligt al op het herstel en het volgende seizoen." Chaves kende in 2016, met podiumplaatsen in de Giro (2e), de Vuelta (3e) en winst in onder meer de Ronde van Emilië en de Ronde van Lombardije, een topjaar. Dit seizoen loopt het minder voor de Colombiaan, die lang sukkelde met een knieblessure.

photo_news

Lietaer verlaat Sport Vlaanderen-Balois

Eliot Lietaer koerst vanaf volgend jaar voor WB-Veranclassic-Aqua Protect. Dat heeft de wielerformatie vandaag bekendgemaakt. De 27-jarige West-Vlaming reed sinds zijn profdebuut in 2012 voor Sport Vlaanderen-Baloise.



"Ik ben heel blij dat ik naar WB-Veranclassic-Aqua Protect kan overstappen en ik kijk al uit naar 2018", reageerde Lietaer op de clubwebsite. "De precieze doelen moeten nog afgebakend worden, maar in het algemeen wordt het mijn opdracht om de ploeg te versterken in vooral de lastige wedstrijden met veel hoogteverschil, in de rittenwedstrijden en in de zwaarste eendagskoersen."



"Eliot heeft al laten zien wat hij in zijn mars heeft in zware rittenkoersen", verklaarde ploegleider Frédéric Amorison. "Iemand met zijn profiel hadden we nog niet in onze rangen. Dat is een goede zaak voor de renner en voor de ploeg. We zijn heel blij hem in onze ploeg te mogen verwelkomen."



De Waregemnaar werd in 2010 opgeleid bij Beveren 2000 en in 2011 bij EFC-Quick Step. In 2017 werd Lietaer onder meer twaalfde in de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Burgos, zesde in de Tour des Fjords en achtste in de Ronde van Wallonië, waar hij als vierde in de slotrit finishte.

Photo News

Bart De Clercq naar Wanty-Groupe Gobert

Wanty-Groupe Gobert heeft zich voor komend seizoen versterkt met Bart De Clercq. Dat heeft de wielerploeg vandaag bekendgemaakt. De 31-jarige Oost-Vlaming, die overkomt van Lotto Soudal, tekent een contract voor twee seizoenen.



"Ik kijk er naar uit om met jonge talenten zoals Guillaume Martin samen te werken", reageerde De Clercq. "Komend jaar zal een combinatie worden van enerzijds mijn eigen kansen gaan en anderzijds renners als Martin bijstaan in de bergen. Het voorbije jaar was een tegenvaller voor mij. Door problemen aan mijn rechter dijbeen kon ik nooit het gewenste niveau halen. Maar fysiek ben ik zeker nog op niveau. Ik ben absoluut nog niet versleten. Vooral in lastige rittenwedstrijden wil ik mij komend jaar tonen."



"Bart is een renner met een schat aan ervaring in grote rondes", verklaarde ploegleider Hilaire Van der Schueren. "Daarin willen we hem bergop uitspelen als meesterknecht voor Guillaume Martin met het oog op de Tour. Bovendien misten we in de voorbije Tour een renner om aan te vallen in de derde week. Die rol kan hij zeker vervullen. Maar ik ben overtuigd dat we ook meer uit hem kunnen halen in een heleboel andere wedstrijden, waaronder in de finale van de Ardense klassiekers."



Voor Wanty-Groupe Gobert is het na Odd Eiking, Boris Vallée en Timothy Dupont de vierde versterking voor 2018.