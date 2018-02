Luis León Sanchez pakt bloemen in Murcia, sterke Gilbert mee op podium - Viviani geeft eindzege glans met tweede ritwinst in Dubai XC en GVS

10 februari 2018

16u46 0 Wielrennen Luis León Sanchez heeft de Vuelta a Murcia op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Astana haalde het na een prangend duel van topfavoriet Alejandro Valverde. Philippe Gilbert - die in Murcia zijn eerste koers van het nieuwe seizoen afhaspelde - mocht mee op het podium.

In het eerste uur kozen maar liefst veertig renners het hazenpad. Daarin heel wat grote namen, maar bij de eerste beklimming van de dag - de Alto la Zarzadilla - spatte de groep van vroege vluchters volledig uit elkaar. Slechts zes man overleefde de col van eerste categorie, waaronder drie stuks van Quick-Step Floors: Philippe Gilbert, Pieter Serry en Bob Jungels. Met Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) liet er zich ook een derde landgenoot opmerken.

Op zestig kilometer van de meet schudde Gilbert - die in Murcia aan het nieuwe seizoen begon en de Ronde van Murcia twee jaar geleden aan zijn erelijst toevoegde - een eerste keer aan de boom. Ploegmakkers Jungels en Serry nestelden zich in zijn wiel. Het sein voor enkele achtergebleven toppers uit het peloton om op de krachttoer van de blauwhemden te reageren. Luis León Sanchez, Jakob Fuglsang en wat later ook Alejandro Valverde en Matteo Trentin kwamen aansluiten. Zo gingen zeven leiders de finale in.

¡Kilometro 96 de carera! Acabamos de cruzar la localidad de #Bullas



Zona de avituallamiento. 🍴



Escapados con 2,35 de diferencia con el pelotón. #VueltaCiclistaMurcia2018 Gran Premio @BancoSabadell pic.twitter.com/Dua3PUf8lT Vuelta a Murcia(@ VueltaMurcia) link

De Spanjaarden Valverde en Sanchez sloegen de handen in elkaar en reden beetje bij beetje weg van hun medevluchters. Quick-Step had de slag gemist. Gilbert probeerde het gat nog te dichten, maar de kloof van anderhalve minuut bleek onoverbrugbaar. Verder dan een fraaie derde stek kwam hij dus niet. Op één kilometer van de finish legde Sanchez met een snedige versnelling zijn troeven op tafel. Valverde - vijfvoudig winnaar - had geen reactie in huis. Astana aan het feest, terwijl Quick-Step alweer eens de dag kleurde. Dit keer evenwel zonder triomf.

Luis León Sánchez (AST) gana la #VueltaCiclistaMurcia2018 por delante de @alejanvalverde, 2º, tras una larga escapada de ambos desde la subida al Collado Bermejo. pic.twitter.com/kK8l0zFznV Movistar Team(@ Movistar_Team) link

¡Un trío de leyenda! 😊



Valverde, Luis León y Gilbert. 🏆🏆🏆#VueltaCiclistaMurcia2018 Gran Premio @BancoSabadell pic.twitter.com/wiyptXweHy Vuelta a Murcia(@ VueltaMurcia) link

Daryl Impey verovert nu ook Zuid-Afrikaanse wegtitel

Daryl Impey (Mitchelton-Scott) heeft de Zuid-Afrikaanse wegtitel aan zijn erelijst toegevoegd. In Oudtshoorn rekende hij na 153 kilometer in de sprint af met titelverdediger Janse van Rensburg. Het brons - en de beloftentitel - was voor Jason Oosthuizen.

De 33-jarige Impey kent een sterk seizoenbegin met de eindzege in de Tour Down Under en een zevende nationale tijdrittitel. Op de weg is het zijn eerste bekroning als Zuid-Afrikaanse kampioen.

Quick-Step grote slokop in Dubai

Elia Viviani sloeg vandaag een dubbelslag in de slotrit van de Ronde van Dubai (2.BC). De Italiaan van Quick-Step won de slotrit in een incidentrijke massaspurt en stelde zo zijn eindzege veilig.

Een groep van vier renners reed een groot deel van de 132 kilometer lange slotrit in de straten van Dubai op kop. Daarbij de Fransman Quentin Valognes, die in extremis nog de tussenspurtentrui van de schouders van de Belg Nathan Van Hooydonck nam. Het peloton verloor de controle geen moment, ook niet toen in de finale het jonge Brits-Australische duo Jake Hennessy en Robert Stannard een aanval opzette. De voorspelde massaspurt ontlopen bleek onmogelijk.

Waar het een incidentloze sprint leek te gaan worden omdat alle spurtersploegen netjes hun treintje op de rails hadden gezet, ging het toch mis in de laatste bocht: Nacer Bouhanni schoof onderuit en sleurde onder meer John Degenkolb mee in z'n val. Mark Cavendish was één van de renners die door het incident voet aan grond moest zetten. Bouhanni en Degenkolb reden later wel op eigen kracht over de finish.

Het geharrewar deerde leider Elia Viviani niet. De Italiaan spurtte naar een tweede ritzege, en gaf zo zijn eindzege extra kleur. De Oostenrijker Marco Haller (Katusha - Alpecin), normaal de laatste sprintaantrekker voor Marcel Kittel, werd tweede, de Brit Adam Blythe derde. Kittel zelf was zijn trein kwijtgespeeld en werd zesde, na een andere ploegmaat, Rick Zabel. Zo vertrekt de Duitser zonder zege uit Dubai, een wedstrijd waar hij vorig jaar nog drie etappes én de eindstand won.

Voor Viviani, de opvolger van Kittel bij Quick-Step, staat de zegeteller dit seizoen intussen al op vier. In het eindklassement van deze Ronde van Dubai sluit hij af met twaalf seconden voorsprong op de Deen Magnus Cort Nielsen, de eindwinnaar in het jongerenklassement. BMC eindigde met vier renners in de top tien van het algemene klassement, waaronder drie jonge Belgen: Van Hooydonck (zesde), Loïc Vliegen (zevende) en Dylan Teuns (negende).

Viviani: "E erste stap om één van de beste sprinters ter wereld te worden"

Viviani begon het seizoen met een zege in de Tour down Under en ging daarna gewoon voort op zijn elan in Dubai. Twee ritzeges en de eindoverwinning. "Nochtans was ik vanmorgen enorm nerveus", zei hij na afloop. "Met slechts twee seconden voorsprong wist ik dat het niet evident zou worden om te winnen. We lieten niemand ontsnappen in de vroege vlucht die een gevaar kon betekenen, lieten hen de bonificatieseconden grijpen en dat zorgde toch voor enige rust tijdens de etappe zelf. Het was aan mij om het in de sprint goed te doen."

Die sprint werd ontsierd door een valpartij met als voornaamste slachtoffer Nacer Bouhanni. "Ik kon nog net de valpartij ontwijken", aldus de Italiaan, "daarna had ik enorm veel hulp aan Saba (Fabio Sabatini, nvdr.) om het gaatje te dichten en mijn sprint te rijden. Ik ben zo blij met deze overwinning. Dit is een eerste stap om één van de beste sprinters van de wereld te worden."

Want dat is hij naar eigen zeggen nog niet. "Nee, dat ben je pas als je veel meer sprints hebt gewonnen in de Giro, Tour en Vuelta en in grote wedstrijden. Dit is nu een goed begin. Ik kwam naar Quick-Step Floors om een stap vooruit te zetten, een betere sprinter te worden. Dit is een team met enorm veel ervaring in die sprint. Vroeger moest ik veel meer mijn plan trekken, van wiel naar wiel jumpen. Uiteraard moet je in het begin naar automatismen zoeken, maar we hebben veel samen getraind en oefening baart kunst, zo blijkt hier in Dubai."