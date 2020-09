Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) wint vierde etappe in Tirreno, Woods verstevigt zijn leiderstrui NVE

10 september 2020

15u53 0 Wielrennen Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) heeft de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico op z’n naam geschreven. Na een lange rit en een stevige klim op 15 kilometer voor de streep, kwam hij vlot voor Deceuninck-Quick Step-nieuwkomer Fausto Masnada over de streep in Cascia. Michael Woods (EF Education First) kwam als derde over de meet en verstevigt de leiderstrui na zijn zege gisteren.

Bij de vierde rit van de Tirreno-Adriatico zat het venijn in de staart. De eerste 130 kilometer liepen slechts licht omhoog. Pas dan begon het echt: de Forca di Gualdo. Mathias Frank en Hector Carretero probeerden het, ook Michael Matthews en Alessandro Tonelli kwamen nog aansluiten.

Bij het beklimmen van de Ospedaletto - op ruim 15 kilometer van het einde - werd het kwartet gegrepen door het peloton. Bij een percentage van 6,2% reden vijf heren weg van het peloton: leider Michael Woods, Simon Yates, Geraint Thomas, Aleksandr Vlasov en Rafal Majka. Zonder succes, in de afdaling werden ze opnieuw bijgebeend.

Het signaal voor Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) en Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) om nog eens te versnellen. Het duo kende meer succes, en mocht het uitvechten voor de eindwinst. In die finale was de 24-jarige Australiër Hamilton duidelijk de snelste, Masnada kwam als tweede binnen. Michael Woods (EF Education First) kwam als derde over de streep en verstevigt zijn blauwe leiderstrui met 4 bonificatieseconden. Opmerkelijk: Nibali en Fuglsang - twee favorieten - moesten al vroeg lossen.

