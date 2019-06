Lotto-Soudal trekt zonder kopman naar BK Redactie

28 juni 2019

15u30

Bron: Belga 0 Wielrennen Lotto Soudal moet het tijdens het Belgisch kampioenschap op de weg zonder Brent Van Moer stellen. De renner is ziek en kampt met buikgriep. Sportdirecteur Frison trekt zo met 19 renners naar Gent. En hij verwacht een zeer onvoorspelbare wedstrijd waarin het team start zonder uitgesproken kopman.

"De kasseizones in het eerste gedeelte van de koers kunnen een bepalende rol spelen. Het Belgisch kampioenschap op de weg is altijd een vreemde koers. De kans dat de kampioen komt uit een zeer vroege vlucht, zoals dat met Preben Van Hecke het geval was, is zeker bestaande", stelt Herman Frison.

"Persoonlijk vind ik het Belgisch kampioenschap de moeilijkst te voorspellen wedstrijd van het jaar omdat enkel de eerste plaats telt. We komen met heel veel Lotto-Soudal-renners aan de start, dat kan zowel een voor- als een nadeel zijn. We moeten ervoor zorgen dat we offensief rijden, altijd renners mee voorin hebben en liefst iemand erbij die het kan afmaken."

"Er zijn veel favorieten voor de driekleur. Voor mij kan iedereen kampioen worden, zeker op dit parcours. Mocht er zondag in de Ardennen gekoerst worden, kon je al meer dan de helft van de renners schrappen, maar dat is niet het geval. Het is eerder een parcours voor de klassieke renners maar misschien wordt het wel diegene die de warmte het best weet te verdragen", vervolgt Frison.

"Ik wil geen kopman naar voor schuiven. We hebben morgen een meeting en we weten wel wie de juiste vorm te pakken heeft, maar toch maakt het Belgisch kampioenschap iets speciaals los in alle renners. Het is een soort trots waar iedereen voor wil vechten", besluit Frison.