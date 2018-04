Lotto-Soudal trekt met ambitie naar Maastricht: "We mikken op het podium" Redactie

13 april 2018

20u38

Wielrennen Lotto-Soudal trekt met ambitie naar de 53ste editie van de Amstel Gold Race. "Met Tim Wellens en Tiesj Benoot beschikken we over twee sterke pionnen", aldus teammanager Marc Sergeant. "Ze hebben beiden een stap vooruit gezet. We mogen zeker mikken op het podium."

Wellens won afgelopen woensdag de Brabantse Pijl. "Het is een zege die we al op zak hebben en het geeft vertrouwen", aldus Sergeant op een persmoment in Maastricht. "Natuurlijk besef ik ook dat we zondag een ander deelnemersveld aan de start krijgen, grotere namen, maar ook Tim en Tiesj zijn sterk. Ze hebben het voorbije jaar allebei al bewezen dat ze kunnen winnen en ik verwacht dat ze zich zondag ook zullen tonen. In het verleden viel Tim vaak aan in deze koersen en sneuvelde hij in het zicht van de meet. Nu heeft hij meer geduld, kan hij wachten en wint hij wel."

"Ondanks het uitvallen van André Greipel en de ziekte van Jens Keukeleire mogen we toch terugblikken op een mooi voorjaar. We wonnen al meteen met Greipel in de Tour Down Under, daarna waren er de zeges van Tim Wellens, de overwinning van Tiesj in de Strade Bianche, de vijfde plaats in het klassement van Paris-Nice voor Tim, de vierde stek voor Benoot in de Tirreno-Adriatico, de mooie overwinning van Thomas De Gendt in de Ronde van Catalonië en liet Tiesj ook nog mooie dingen zien in de andere voorjaarskoersen. Er is vertrouwen en we mogen zeker ambitie tonen zondag. We moeten de koers niet dragen, maar de concurrentie zal ons zeker en vast in de gaten houden."

"In vergelijking met de selectie van woensdag verandert er wel wat. Rémy Mertz en Maxime Monfort zijn er zondag niet bij, Marcel Sieberg en Nikolas Maes zullen hen vervangen. Dat is een bewuste keuze. Maxime reed een goede Brabantse Pijl, maar in de Amstel vindt hij niet echt zijn parcours met dat vele draaien en keren. Marcel en Nikolas hebben die ervaring wel in de Vlaamse koersen en dat nemen we mee zondag. Zij zijn goed in die rol en dat moeten we uitspelen."

Tim Wellens heeft goede conditie te pakken

Tim Wellens heeft al de overwinning op zak in de Brabantse Pijl en zakt met vertrouwen af naar de Amstel Gold Race. "Ik ben blij met die overwinning. Maar de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik schrijf ik toch net nog iets hoger aan."

"Natuurlijk ben ik blij dat ik met een overwinning afreis naar de Amstel Gold Race. De druk is van de ketel. Het geeft ons iets minder stress, maar we moeten ambitieus blijven met de ploeg en het hoeft hier niet te stoppen. Zondag al willen we ons opnieuw tonen."

In de Amstel was zijn beste resultaat bij de vier vorige deelnames een tiende plek. "Ik heb hier inderdaad nog geen potten gebroken, "maar ik voel wel dat ik dit jaar een hele stap vooruit gezet heb. Dat toonde ik al in de Ruta del Sol (rit-en eindzege) en in Parijs-Nice en ik denk ook dat ik hier in deze klassiekers nu een grotere rol kan spelen. Mijn voorbereiding was heel goed, de benen voelen goed aan en ik kijk uit naar zondag."

De ploeg verkende vandaag de laatste 75 kilometer. De finale is gewijzigd, met op het eind meer smallere banen in plaats van brede wegen. "Ik ben blij met die parcourswijziging. Het geeft aanvallers meer kansen om voorop te blijven en ik ben een aanvaller, dus dat stemt me zeker tevreden. Het is zeker een verbetering en het zorgt er voor dat grote ploegen de wedstrijd minder kunnen controleren."

Wellens heeft met Tiesj Benoot een sterke ploegmaat aan zijn zijde en een tweede kopman. "Dat is een luxe. Het is beter om een extra troef in de rangen te hebben en als je met twee in de finale bent, kan je dat ook uitspelen. Stel dat ik voorop zit, dan kan Tiesj de wedstrijd blokkeren of omgekeerd en met die smalle wegen kan je als ploegmaat nog meer betekenen en bij wijze van spreken de straat blokkeren, of toch de wedstrijd."

Wie ziet hij als de favorieten? "Dezelfde namen als andere jaren. Valverde, Nibali, Van Avermaet, Gilbert, Alaphilippe, er zijn veel toppers die de Amstel Gold Race kunnen winnen."

Tiesj Benoot: 'Woensdag was ik goed, zondag moet ik nog beter zijn"

Tiesj Benoot werd woensdag derde in de Brabantse Pijl en deelt zondag samen met Tim Wellens het kopmanschap in de Amstel Gold Race. "Ik kijk uit naar de Amstel Gold Race en wil er graag mee de finale kleuren", blikte de 24-jarige Oost-Vlaming vooruit.

Benoot finishte niet in 2016 en werd 15e in 2017. "Zonder pech en mijn valpartij rijd ik vorig jaar top vijf", maakt hij zich sterk. "Ik had zelf de ontsnapping geforceerd op de Kruisberg, en dat na mijn val op 100 kilometer van de streep, die me toch een pijnlijke bil bezorgde. Dus was ik in goede doen, anders kan je zo'n aanval niet meer plaatsen. We zaten met een mooie groep voorop, maar daarna werd ik gehinderd door een andere valpartij en reed ik tegen het wiel van Rojas, waardoor ik uit mijn klikpedaal schoot en mijn ketting eraf lag. Nog wat later hield ook een valpartij van Kreuziger me op. Zonder al die pech heb ik een beter resultaat. Hopelijk heb ik zondag meer geluk en kan ik mee de finale kleuren."

De Gentenaar boekte een derde plaats in de Brabantse Pijl, ook al keerde hij nog maar net terug van een hoogtestage van een week. "Die stage moest het effect van die drie weken hoogtestage in de Sierra Nevada in februari verlengen. Normaal ben ik in de eerste koers daarna nog niet echt goed en pas in de tweede wedstrijd. Maar woensdag waren de benen al goed, dus verwacht ik zondag nog sterker te zijn. Het seizoen is al lang en dit is een nieuwe planning, maar ik hoop dat ik door het schrappen van een paar koersen, zoals Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix toch nog fris genoeg ben. Ik voel me goed en kijk echt uit naar dit drieluik. Na de Ronde heb ik een hoofdstuk van het voorjaar afgesloten, nu start een nieuw blok. De Amstel is een koers die me ligt, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik worden nog sprongen in het ongewisse."

"Er zijn veel favorieten in de Amstel: dezelfde namen die je altijd hoort, met nu ook Sagan erbij en dan denk ik ook aan Van Avermaet, Kwiatkowski, Valverde, Nibali, Alaphilippe en Gilbert. Woensdag was een goede waardemeter in de Brabantse Pijl, maar zondag is het deelnemersveld nog dat tikkeltje sterker."

"Dit is voor mij toch wel een mooie koers. De Amstel heeft niet de uitstraling van de Ronde, maar voor mij komt hij toch net na de monumenten. Door de afstand, het deelnemersveld, het is een klassieker toch. Qua prestige zou ik hem vergelijken met de Strade Bianche. Ik ben er klaar voor en met Tim Wellens heb ik een sterke ploegmaat aan mijn zijde. We hebben twee troeven uit te spelen."