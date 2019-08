Lotto-Soudal schrijft brief: “Met speelse vastberadenheid integreerde Lambrecht zich in het professionele wielrennen” Redactie

06 augustus 2019

16u01 0 Wielrennen Lotto-Soudal heeft een open brief geschreven aan de betreurde Bjorg Lambrecht en zijn geliefden. Hieronder vindt u integraal de boodschap van de Belgische ploeg.

“Er was nieuw talent. Zoals er heel geregeld jong, vers en hoopvol bloed deel uitmaakt van het opleidingsteam van Kurt Van de Wouwer, en bij uitbreiding het Belgische beloftelegioen. Dat dan vakkundig verder gekneed wordt en waarvan de jongens met net dat tikje meer meteen de overstap kunnen maken naar de WorldTour, bij voorkeur naar Lotto-Soudal. Tijdens wielerjaargang 2016 ging zijn naam als eerstejaarsbelofte al snel over de tongen in en even later buiten het peloton. Woorden als pocketklimmer, groeibriljant, puncher, rondehoop werden in de mond genomen. En probeerde Lotto-Soudal Bjorg Lambrecht te overhalen om prof te worden, zijn droom te beleven...”

Waalse klassiekers

“Begin 2018 werd de kleine en tengere Bjorg prof. Down Under werd hem de start van zijn profcarrière nog even ontzegd, maar zonder dralen reed hij elke etappe een uur voor het peloton zijn kilometers op het parcours, in de verzengende hitte, niet teneergeslagen maar kordaat. Enkele maanden later verbaasde hij Albasini en Boasson Hagen door op hun lievelingsterrein zijn eerste overwinning te boeken in de Tour de Fjords. De vraag die nog restte was wanneer Bjorg de stap naar de top zou zetten. Minder dan vier maanden terug kregen we het antwoord in zijn Waalse klassiekers. En de bevestiging dat het niet de laatste stap zou zijn.”

“Met speelse vastberadenheid integreerde hij zich in het professionele wielrennen. Bij ploegmaats en stafleden, die zijn werkethiek en bescheidenheid apprecieerden, bij tegenstanders, die zijn talent ontdekten, bij de media, die zijn genuanceerd maar duidelijk verhaal apprecieerden. Hij ging op dezelfde manier om met topper André Greipel als met luxehelper Sander Armée, hij deelde de kamer met ouderdomsdeken Lars Bak en generatiegenoot Harm Vanhoucke, hij keuvelde met Egan Bernal en Steff Cras, tegenstanders van toen maar samen WorldTour-renner geworden.”

Ouders en familie

“De sportwereld wordt helaas elk jaar opgeschrikt door onverwacht en onwezenlijk afscheid nemen van heren en dames, jongens en meisjes, op weg om hun dromen na te jagen. Bruusker kan niet. Telkens weer is er voor ouders en familie het onmetelijke en blijvende verlies van hun kind, partner, broer en zus. Telkens weer is het medeleven massaal en welgemeend. En telkens weer gaat het leven rond hen even later weer verder, behalve voor die moeder en vader, broer en zus, partner en kinderen.”

“Alle renners en stafleden van Lotto-Soudal willen iedereen oprecht danken voor alle blijken van medeleven in de meestal harde (topsport)wereld. Maar onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de ouders, familie en vrienden van Bjorg, die de zwaarste beproeving moeten doorstaan, een leven zonder Bjorg.