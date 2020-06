Lotto-Soudal heeft Tourselectie rond: jonge Belg Cras is meest verrassende naam Redactie

23 juni 2020

16u37 6 Wielrennen De selectie van Lotto-Soudal voor de Tour de France (29 augustus-20 september). Eind augustus zullen Philippe Gilbert, Caleb Ewan, Tim Wellens, Thomas De Gendt, John Degenkolb, Jasper De Buyst, Roger Kluge en onze jonge landgenoot Steff Cras (24) in het Lotto-shirt aan de start staan van de Franse rittenkoers.

Vijf Belgen in de selectie van Lotto-Soudal dus, en niet de minsten. Philippe Gilbert, Tim Wellens en Thomas De Gendt kunnen allemaal op ritzeges mikken. Jasper De Buyst zal zich dan weer, net als Roger Kluge, moeten tonen in dienst van sprintkanon Caleb Ewan. John Degenkolb zal hem ook bijstaan. En voor Steff Crass wordt het zijn eerste deelname aan de Tour. De 24-jarige Belg reed in 2019 al de Vuelta en krijgt nu ook de kans om zich te tonen in de Ronde van Frankrijk. Crass reed eerder voor Katusha-Alpecin.

Tomasz Marczynski en Frederik Frison staan op de reservelijst. “We maken de Tourploeg nu al bekend omdat het geen zin heeft te wachten tot de eerste koersen in augustus”, aldus John Lelangue, de CEO van Lotto Soudal. “Dat is namelijk vrij laat en we weten hoe ver onze renners momenteel staan in de voorbereiding. Iedereen heeft de voorbije weken hard gewerkt, we gaan niet voor verrassingen komen te staan en we bouwen verder op naar de Tour.”

De Tourploeg zal zich voorbereiden via de Ronde van Polen en de Ronde van Wallonië, met wel een paar uitzonderingen. Zo zal Philippe Gilbert kiezen voor de Italiaanse koersen, met onder meer Milaan-Sanremo en Milaan-Turijn, net zoals Caleb Ewan.

