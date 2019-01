Lotto-Soudal haalt opgelucht adem na zware crash van Wallays: “Even doemde beeld van Weylandt op” Joeri De Knop in Argentinië

30 januari 2019

10u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Hersenschudding. Snijwonde in de bovenlip. Eén losse, één gebroken, één verloren tand. En een fractuur van het bovenste kaakbeen. Zware tol, die Jelle Wallays (29) betaalde voor zijn crash in de tweede rit van de Ronde van San Juan. Toch halen ze bij Lotto-Soudal opgelucht adem. “Dit had véél erger kunnen aflopen.”

Pats. Vol met het aangezicht tegen het kokende Argentijnse asfalt, sloeg Jelle Wallays maandag op tien kilometer van de finish van de tweede rit in Lago Punta Negra. Rond hem: niets dan warmbloedige, temperamentvolle Zuid-Amerikanen, die van deze rittenkoers traditioneel ‘hun’ Tour de France maken. Een Argentijn, een Braziliaan, een Cubaan, een Uruguayaan... Gretig, fel, onstuimig, onvoorzichtig haakten ze plots in elkaar. “Jelle kon geen kant meer op en moet er in duikvlucht over zijn gegaan”, meent ploegleider Frederik Willems. Het is ook maar een vermoeden. Zélf kan Wallays, gisteren ontslagen uit de privékliniek van San Juan waar hij de losse tand nog even liet vastlijmen, het niet 100% reconstrueren. “Aanvankelijk herinnerde hij zich zelfs niets meer”, aldus ploegdokter Maarten Meirhaeghe. “Van het moment van de val tot hij in de ambulance werd geschoven was het één zwart gat. Later kwam alles beetje bij beetje terug.”

