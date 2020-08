Lotto-Soudal gaat voor het maximale: “Met De Gendt weet je nooit” MCA

20 augustus 2020

12u37 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kevin De Weert, Performance Manager bij Lotto-Soudal, start met gezonde ambities. “Met Thomas De Gendt weet je nooit. In de Dauphiné voelde hij zich ook elke dag sterker. We gaan voor het maximale. Al beseffen we wel dat Wout van Aert outstanding is op dit moment.” De Weert is te spreken over het parcours. “De renners kunnen hun power kwijt op de rechte stukken en het is niet super technisch.”

Lees ook: De Weert vertrekt bij Lotto Soudal: “Ik kon me niet vinden in het voorstel van de ploeg”