Lotto-Soudal en General Manager Paul De Geyter zetten punt achter samenwerking

08 oktober 2018

20u53 0 Wielrennen Paul De Geyter is niet langer de General manager van lotto-Soudal. Dat maakt de Belgische WorldTour-ploeg zelf bekend. " In overleg kwamen beide partijen tot de conclusie dat het inzicht omtrent de te volgen strategie en de toekomst van de ploeg te verschillend waren om de samenwerking verder te zetten", klinkt het in een mededeling van de ploeg.

De Geyter, de ex-manager van onder anderen Tom Boonen, werd in september 2017 aangeworven door de Lotto-ploeg. Zijn hoofddoel was toen naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat de ploeg vooral in de binnenlandse klassiekers weer op de voorgrond zou treden.

Dat lukte al snel - Tiesj Benoot won de Strade Bianche en Tim Wellens deed hetzelfde in onder meer de Ruta del Sol en de Brabantse Pijl -, maar de visies van beide partijen over de te volgen strategie waren blijkbaar toch te verschillend. "Lotto-Soudal dankt Paul De Geyter voor de samenwerking tijdens het voorbije wielerjaar. De ploeg wenst hem succes in zijn verdere carrière."