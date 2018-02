Lotto-Soudal blijft met lege handen achter na openingsweekend Redactie

25 februari 2018

20u22

Bron: Belga 0 Wielrennen Lotto-Soudal lag vandaag aan de basis van het einde van de vlucht van Jasper Stuyven. De rood-witte brigade trok immers een waaier, maar eens bij Stuyven kwam alles weer samen en waren ze er weer aan voor de geleverde inspanningen.

"De ploeg heeft zich getoond en heeft initiatief genomen, net zoals zaterdag in de Omloop", reageerde manager Marc Sergeant. "Vooraf was het plan om met Jens Debusschere te sprinten, maar niet na te laten de koers hard te maken omdat we daarvoor de renners in onze ploeg hebben. In de ontsnapping die ontstond na de Oude Kwaremont waren we met drie renners vertegenwoordigd, dus dat was een goede situatie. Astana was net als zaterdag heel sterk en omdat zij niemand voorin hadden, zetten ze de achtervolging in. Toen was er nog niets verloren, want zo kwamen ook Jasper De Buyst en Jens Debusschere opnieuw vooraan te zitten."

"LottoNL-Jumbo en FDJ waren bovendien al een aantal renners kwijt door het achtervolgingswerk. Vervolgens hebben wij met onze ploeg het tempo de hoogte ingejaagd en ontstond er een breuk. Opnieuw door onder meer het werk van Astana, kwam het peloton terug. In de aanloop naar de sprint, liep het niet zoals gehoopt. Jens Debusschere zat niet in een ideale positie en kon niet mee sprinten voor een goed resultaat."

Al bij al kan Marc Sergeant toch positieve punten vinden. "We hebben dit openingsweekend als ploeg veel initiatief genomen. Vandaag nog meer dan gisteren. Maar dat leidde beide keren niet tot een resultaat en dat is een ontgoocheling. We hebben echter gezien dat er veel renners in goede conditie verkeren en dat nemen we mee naar de komende wedstrijden."