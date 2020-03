Lotto-renners staan deel loon af uit solidariteit, CEO John Lelangue: “Een mooi signaal” JBE/TLB

28 maart 2020

13u34 0 Wielrennen Het zat er aan te komen: ook Lotto-Soudal stelt zijn 25 personeelsleden tijdelijk werkloos als gevolg van de coronacrisis. Uit solidariteit doen de 27 renners, het voltallige management en het administratief personeel afstand van een deel van hun loon. “Een mooi signaal”, noemt CEO John Lelangue dat.

Mecaniciens, verzorgers, kine’s, buschauffeurs: allemaal kijken ze op dit moment werkloos toe. Dat kon niet zonder gevolgen blijven. “We zitten nu in een situatie waar er geen werk meer is voor hen”, zegt John Lelangue in een gesprek met VTM Nieuws. “We weten dat we in de twee komende maanden niet meer zullen koersen en misschien ook niet in juni. We hopen uiteraard dat we snel weer kunnen rijden, maar het is duidelijk dat we ons aan de situatie moeten aanpassen. Daarom hebben we ervoor gekozen om die 25 mensen op technische werkloosheid te zetten.”

Uit solidariteit met die mensen, en volgens Lelangue ook met de sponsors, de fans en het hele land, hebben ook de renners en het management van Lotto-Soudal vrijwillig beslist om afstand te doen van één deel van hun loon. “Het is een speciale situatie, voor iedere sector. Ik vind het een mooi signaal van de renners en het management. Wij beseffen ook ook onze sponsors dezer dagen moeilijkheden hebben door de crisis en zij nemen óók maatregelen. Natuurlijk blijven de renners trainen voor als het seizoen hervat, maar ze doen wel een inspanning en tonen zich zo solidair naar onze collega’s en sponsors.”

Lelangue hoopt dat er in de zomer opnieuw gekoerst kan worden. “Ik hoop dat we naar de Tour kunnen gaan. Maar zal dat op dezelfde plaats zijn, of een beetje later nu de Olympische Spelen uitgesteld zijn? De UCI heeft beslist om het wegseizoen tot en met 1 november te laten rijden. Dus als we kunnen herbeginnen in juni, dan hebben we enkele maanden om misschien een paar Monumenten terug in de kalender op te nemen. Zo kunnen we proberen om ons werk af te maken en mooie resultaten te rijden. Maar voorlopig maken we geen plannen.”