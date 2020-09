Lotte Kopecky schiet eindelijk raak in Giro Rosa, roze trui Van Vleuten komt ten val Redactie

17 september 2020

15u38 0 Wielrennen Lotte Kopecky (24) heeft de zevende etappe in de Giro Rosa gewonnen. Onze landgenote klopte Elizabeth Deignan en Katarzyna Niewiadoma in de sprint. Roze trui Annemiek van Vleuten kwam in de slotfase ten val en zou volgens de NOS haar pols gebroken hebben.

Na enkele ereplaatsen heeft Kopecky raak geschoten in de Ronde van Italië voor vrouwen. Dinsdag en woensdag eindigde de renster van Lotto Soudal respectievelijk tweede en derde, maar in Maddaloni mocht ze wel de handen in de lucht gooien. Kopecky haalde het voor ex-wereldkampioen Deignan en Niewiadoma.

Minder goed nieuws was er voor Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. De Nederlandse topvrouwen geraakten in de slotfase betrokken bij een valpartij. Van Vleuten - die het algemene klassement aanvoerde - zou volgens de NOS haar pols gebroken hebben bij de val.

Grote valpartij in de Giro Rosa. Onbevestigde berichten dat Van Vleuten haar arm gebroken zou hebben. https://t.co/D3Fu9BMRyz Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link