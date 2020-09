Lotte Kopecky kroont zich voor eerst tot Belgisch kampioene na prangende spurt tegen Jolien D’hoore XC

22 september 2020

13u05 6 Wielrennen De dubbel is een feit. Lotte Kopecky heeft voor het eerst het BK wielrennen voor vrouwen gewonnen. De renster van Lotto-Soudal rekende na een spannende sprint af met Jolien D’hoore. Kopecky werd vorige maand ook al nationaal kampioen tijdrijden.

Kopecky sprintte zich vanmiddag in de geschiedenisboeken. De 24-jarige Antwerpse pakte de dubbel en vervoegt zo Agnes Dusart (1987) en Liesbet De Vocht (2013) als nationale kampioen in beide disciplines (weg/tijdrijden) in één en hetzelfde jaar. Kopecky behaalde haar titel tegen de klok één maand geleden in Koksijde, waar ze op en rond het domein de verzamelde tegenstand wegblies.

Vandaag trok Kopecky tijdens de wegrit in het offensief met Jolien D’hoore. Het tweetal kreeg in de laatste kilometers het gezelschap van Shari Bossuyt. Die laatste moest afhaken voor de sprint, waardoor Kopecky en D’hoore zij aan zij naar de streep reden. Kopecky haalde het op de finish met een bandlengte voorsprong op de viervoudig Belgisch kampioene.

De vrouwen moesten in en rond het mistige West-Vlaamse Anzegem zeven ronden afwerken van 18,8 kilometer, met daarin telkens de beklimmingen van de Schernaai en de Tiegemberg. Die eerste helling had een gemiddeld stijgingspercentage van 2,6 procent met als piek 8,6 procent. De Tiegemberg of Vossenhol was iets pittiger met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 en met een piek van 9 procent. Vorig jaar ging de eindzege in Gent naar Jesse Vandenbulcke. Zij haalde het na een sprint van Ann-Sophie Duyck en Julie Van De Velde.

