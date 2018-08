Lotte Kopecky kan België op EK baanwielrennen geen vierde medaille bezorgen in het omnium MDB

06 augustus 2018

21u45 0 Wielrennen Geen vierde Belgische medaille op het EK baanwielrennen in Glasgow. Wel een achtste plek voor Lotte Kopecky in het omnium. De Nederlandse Kirsten Wild pakte de gouden plak. Voor de Britse Katie Archibald en de Italiaanse Letizia Paternoster.

Kopecky begon met een zesde stek in de scratch en in de 7,5 km temporace (variant op de puntenkoers) schoof ze zelfs nog enkele plekken op. Derde werd ze daar zodat de 22-jarige Kopecky na twee onderdelen in het omnium op medaillekoers lag. Virtueel brons dus.

De afvalrace ging onze landgenote minder goed af. Kopecky moest al snel de baan verlaten en eindigde in onderdeel nummer drie uiteindelijk op de dertiende plek. Met 82 punten op de vierde plaats moest ze achttien punten goed maken op de Italiaanse Letizia Paternoster om minimum het brons in de wacht te slepen.

In de afsluitende puntenkoers moest onze landgenote dan ook vol haar kans gaan. Terwijl Kirsten Wild haar grootste concurrente Katie Archibald geen centimeter prijs gaf, trachtte Lotte Kopecky er een eerste keer vanonder te muizen. De Italiaanse Paternoster zag het gevaar echter en nestelde zich in het wiel van onze landgenote zodat de ontsnapping geen kans op slagen had.

Twee vrouwen die er in de puntenkoers met kop en schouders bovenuit staken. Katie Archibald en Kirsten Wild. Er ontstond zelfs een Brits-Nederlandse entente wanneer het duo een ronde pakte op de rest van het peloton. Uiteindelijk zette wereldkampioene Wild de puntjes op de i. Het goud ging dan ook naar Nederland.

Niet dat Lotte Kopecky niet probeerde. De 22-jarige renster probeerde nog tot twee keer toe een gooi te doen naar twintig punten, maar stond er telkens alleen voor. Uiteindelijk verzamelde ze één punt in de voorlaatste spurt. Daarmee eindigde ze met een totaal van 83 punten op de achtste plek.

"Hier kan ik niet tevreden mee zijn", liet Kopecky na afloop optekenen. "Het is in de afvallingskoers dat ik mijn omnium verprutst heb. In de puntenkoers ben ik niet meer voluit gegaan met het oog op de madison van morgen met Jolien D'hoore. Het is immers moeilijk plaatsen winnen in de puntenkoers. Ik vind dit heel jammer want ik was het omnium zo goed begonnen."

Morgen wacht Kopecky een nieuwe medaillekans in de madison. Het duo D'hoore-Kopecky werd in 2016 in Saint-Quentin-en-Yvelines Europees kampioen en in 2017 in Hongkong wereldkampioen. "We zijn altijd heel gemotiveerd voor de madison", aldus de Antwerpse. "Ik hoop klaar te zijn, maar dat zullen we morgen zien."