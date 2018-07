Lorena Wiebes wint in Sint-Laureins ochtendetappe van BeNe Ladies Tour, Marianne Vos blijft leider Hans Fruyt

21 juli 2018

15u13 0 Wielrennen In een sprint met een vijftigtal won de Nederlandse Lorena Wiebes (19) in Sint-Laureins de ochtendetappe van de derde dag van de BeNe Ladies Tour. Ze klopte Jolien D’hoore en de Amerikaanse Emma White. Marianne Vos blijft leider en begint in de vooravond met vijf seconden voorsprong op de Britse Katie Archibald aan een individuele tijdrit over 10,1 km.

De rit werd ontsierd door een valpartij op een kasseistrook. Een neutralisatie drong zich op. Kelly Kalm kon niet meer verder. Bij de tweede doortocht aan de streep pakte de Sloveense Eugenia Bujak de tussenspurt voor Lisa Klein en Katie Archibald. Het peloton brak. Circa veertig rensters, met alle leiderstruien, vormden de eerste groep. Een tiental kon nog aanpikken. Moniek Tenniglo probeerde een sprint te vermijden. De Nederlandse nam twintig seconden, maar werd weer ingelopen. Lorena Wiebes was de snelste.

“Tijdens de voorbereiding van de sprint koos ik het wiel van Jolien D’hoore”, vertelde Lorena Wiebes. “Ik sprintte lange tijd zij aan zij met D’hoore. Het ging gelijk op, maar op het einde geraakte ik toch over haar.”

Voor Wiebes, een eerstejaarsbelofte, was het al de vierde UCI-zege dit jaar. Straf van de negentienjarige. D’hoore in de sprint het nakijken geven is niet iedereen gegeven. De leading lady van het Belgische wielrennen blijft herhalen dat ze niet gerecupereerd is van de Giro Rosa waarin ze twee etappes won.

“Er steekt geen power in mijn benen”, zuchtte D’hoore. “Op dit moment ben ik niet goed genoeg. Een beetje rust na deze BeNe Ladies Tour zal me deugd doen. Ik verwacht helemaal niets van de individuele tijdrit. Volgens mij zal Katie Archibald die wedstrijd tegen de klok met ruime voorsprong winnen.”

De Britse, in Oosterhout winnares van de proloog, telt op leider Marianne Vos (vorig jaar winnares van de tijdrit) vijf seconden achterstand. Eugenia Bujak volgt op negen seconden, Lotte Kopecky op tien. Jolien D’hoore is vijfde op zestien tellen van Vos. Lisa Klein nam in het jongerenklassement de leiderstrui over van de Deense Pernille Mathiesen.