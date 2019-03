Lopez slaat dubbelslag op La Molina, De Gendt is leiderstrui kwijt, maar blijft op kop van het bergklassement JH

28 maart 2019

16u54 0 Wielrennen Miguel Angel Lopez (Astana) heeft de vierde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. Op La Molina kwam de Colombiaan solo aan 16 seconden voor de vroege vluchters Gregor Mühlberger (BORA-Hansgrohe) en Marc Soler (Movistar). ‘Superman’ Lopez nam ook de leiderstrui over van onze landgenoot Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), die wel op kop blijft staan in het punten -en bergklassement.

Voor de tweede dag op rij ging het stevig bergop in de Ronde van Catalonië. Na het vertrek in Llanars moesten de renners 150 kilometer afleggen. Onderweg stonden eerst de Coll de Coubet en de Port de la Cuesta op het menu, in de finale moest La Molina tweemaal overwonnen worden. Voor het zesde jaar op rij was het skidorp aankomstplaats van een rit in de Catalaanse rittenwedstrijd.

Op de eerste col van de dag kwam Thomas De Gendt als eerste boven. Ondanks de leiderstrui zet de Oost-Vlaming zijn zinnen ook op het bergklassement. In de afdaling van de Coll de Coubet ontstond een kopgroep van 24 renners. De grootste namen waren Tony Gallopin (AG2R), Marc Soler (Movistar), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Maximilian Schachmann (BORA-Hansgrohe), James Knox (Deceuninck-Quick.Step) en het Italiaanse duo Vincenzo Nibali en Damiano Caruso (Bahrein-Merida).

🚩 E4/S4 Llanars @valldecamprodon - @SnowLaMolina Alp

🏁 112km to go

Results at Coll de Coubet (1cat)

1⃣ @DeGendtThomas , 10 pts

2⃣ @SimonYatess , 8 pts

3⃣ @PieterWeening , 6 pts

4⃣ @jesushl90 , 4 pts

5⃣ @CarusoDamiano , 2 pts

6⃣ @PavelSivakov , 1 pts

Fast pace, hard stage pic.twitter.com/1kivIhraTb Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link

De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van vijf minuten en James Knox, 17de in het klassement op iets meer dan twee minuten, werd virtuele leider. Het sein voor Team Sky en UAE-Team Emirates om een tandje bij te steken en met nog 65 kilometer te gaan, zette zowaar Chris Froome (Team Sky) zich op kop.

Op de eerste beklimming van La Molina reden Marc Soler en Gregor Mühlberger (BORA-Hansgrohe) weg van hun metgezellen. Zij begonnen ook als eerste aan de slotklim. Aan de voet van die laatste beklimming ontploften de benen van De Gendt. De ‘Schorpioen van Semmerzake’ moest het peloton laten gaan en zou zijn leiderstrui verliezen. Vooraan in het peloton waren het opnieuw de Colombianen die het mooie weer maakten. Na enkele speldeprikken was het uiteindelijk Miguel Angel Lopez (Astana) die solo kon wegrijden, naar Mühlberger en Soler springen en hen in de laatste kilometer ook achterlaten. ‘Superman’ kwam alleen aan en nam daarmee ook de leiderstrui over van Thomas De Gendt, die wel op kop blijft in het punten -en bergklassement. Mühlberger en Soler kwamen nog als tweede en derde over de streep op 16 seconden. In diezelfde groep zaten ook Egan Bernal (Team Sky) en Adam Yates (Mitchelton-Scott). Nairo Quintana werd zesde op 19 seconden.

🥇 @SupermanlopezN, guanyador de la quarta etapa de la #VoltaCatalunya 2019.



🇪🇸 Miguel Ángel López, ganador de la cuarta etapa de la Volta 2019.



🇬🇧 Miguel Ángel López, Volta 2019 Stage 4 winner. pic.twitter.com/fWa2K5xwbF Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link

Uitslag (top 10):

Stand (top 10):

Bergklassement (top 10):