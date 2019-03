Lopez pakt ondanks verwoede poging Yates eindwinst in Catalonië, Formolo wint slotrit en De Gendt is bergkoning DMM

31 maart 2019

14u18 0 Wielrennen Miguel Angel Lopez heeft de eindwinst in de Ronde van Catalonië op zak. De Colombiaan van Astana behield ondanks een late uitval van Adam Yates zijn leiderstrui in de slotrit. De overwinning in Barcelona ging naar Davide Formolo (BORA-hansgrohe). Thomas De Gendt zat alweer in de ontsnapping van de dag en verzekerde zich zo van de bollentrui.

De tweede plaats in de straten van Barcelona ging naar de Spanjaard Enric Mas (Deceuninck-Quick.Step), de Duitser Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) - die vrijdag nog een aanstormend peloton voorbleef - werd derde. Formolo toonde zich de beste uit een vroege vlucht, waar ook Thomas De Gendt dienst van uitmaakte. Onze landgenoot verzekerde zich op die manier van de bolletentrui.

De slotrit had voor de eindzege nog heel wat spanning in petto. Met een late ontsnapping uit het peloton deed de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) nog een gooi naar de eindzege, maar uiteindelijk kwam hij net tekort en hield Lopez in de eindstand veertien seconden van zijn voorsprong over. Egan Bernal is derde.

Op de erelijst van de rittenkoers volgt Lopez de Spanjaard Alejandro Valverde op.

🥇 @davideformolo, guanyador de la setena etapa de la #VoltaCatalunya 2019.



🇪🇸 Davide Formolo, ganador de la séptima etapa de la Volta 2019.



🇬🇧 Davide Formolo, Volta 2019 Stage 7 winner. pic.twitter.com/D4BLoYJgw8 Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link