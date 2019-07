Loopt het huwelijk tussen Sunweb en Dumoulin op de klippen? “Overgang nu niet aan de orde” DMM

03 juli 2019

10u50

Bron: AD/De Telegraaf 1 Wielrennen Tom Dumoulin staat op het punt om te vertrekken bij Sunweb. Het lopende contract van de 28-jarige Limburger zal naar alle waarschijnlijkheid worden ontbonden. Zijn verrassende nieuwe ploeg: Jumbo-Visma.

Er speelde de afgelopen weken en maanden meer dan alleen die knie van Tom Dumoulin. Volgens AD is de Nederlander op weg naar de uitgang bij Sunweb. Hij is al enige tijd in gesprek met Sunweb-manager Iwan Spekenbrink om zijn lopende contract te laten ontbinden. Concreet zou Dumoulin vertrekken met een herenakkoord.

In 2017 tekende Dumoulin een contract dat hem aan de ploeg verbond tot eind 2021. Maar gedurende de afgelopen twee jaar ontstonden er langzaam maar zeker haarscheurtjes in het huwelijk tussen Dumoulin en Sunweb, schrijft het AD. “Over kleine dingen (zoals het overnemen van de tijdritfiets waarop hij wereldkampioen werd), maar hij was ook niet helemaal tevreden over het transferbeleid van de ploeg en over de manier van communiceren rond zijn knieblessure.”

“Over het hoe, wat en wanneer van het ontbinden van het contract zijn nog geen knopen doorgehakt”, weet het AD. “Maar als alle partijen elkaar vinden is Dumoulin, zo bevestigen meerdere bronnen, onderweg naar een andere ploeg: Jumbo-Visma, de ploeg van onder meer Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en ­Primoz Roglic. Daar vindt hij een team waar – net als bij Sunweb overigens – veel geld, mankracht en energie wordt gestoken in het ontwikkelen van materiaal, voeding en trainingsmethodes. In het tijdrijden, Dumoulins specialiteit, blinkt de ploeg uit.”

“Overgang nu niet aan de orde”

In De Telegraaf een ander verhaal. Daar staat te lezen dat er inderdaad vanuit verschillende hoeken interesse is voor Dumoulin. Jumbo-Visma hoort bij de gegadigden, maar ook Team Ineos en Direct Energie. Dumoulin zelf reageerde met een statement om niet in te willen gaan op de geruchten. “Ik maak al jaren deel uit van een fantastisch team waar ik met trots mag samenwerken met uiterst gepassioneerde collega’s. Een overgang is thans niet aan de orde.”