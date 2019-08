Lokale inwoners zetten kaarsen op de plek waar Lambrecht fatale crash maakte Redactie

06 augustus 2019

12u21 0

Op de plaats waar de onfortuinlijke Bjorg Lambrecht (22) ten val kwam, zetten lokale inwoners en voorbijgangers een dag later kaarsen. De verslagenheid is groot, heel wat mensen nemen de tijd om in alle rust even stil te staan bij het wielerdrama.