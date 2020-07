LIVE. Meteen pittige rit in Ronde van Burgos, Evenepoel: "We zijn klaar voor waaiers. Het kan oorlog worden”

Wielrennen

Koers! In Spanje staat vandaag de eerste etappe van de Ronde van Burgos op het programma. De vijfdaagse rittenkoers kan uitpakken met een stevig deelnemersveld. Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Simon Yates, Mikel Landa én Remco Evenepoel zijn allemaal van de partij. Vandaag volgt meteen een pittige etappe die eindigt op een snedige helling. Voer voor snelle jongens met iets extra in de benen, zoals wel Matteo Trentin of Giacomo Nizzolo, die er vorig jaar won.