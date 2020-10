LIVE GIRO. Wereldkampioen Ganna maakt favorietenrol waar, is de winnaar gekend?

Giro

We moesten er iets langer op wachten, maar vandaag gaat de 103de editie van de Giro d’Italia van start. Niet in Hongarije, zoals oorspronkelijk gepland, wel op Sicilië met een tijdrit van 15,1 kilometer. Victor Campenaerts geeft zichzelf tien procent kans op de roze trui , kersvers wereldkampioen in het tijdrijden Filippo Ganna is de topfavoriet. De eerste renner bolt om 13u15 van het startpodium. Volg het hier LIVE.