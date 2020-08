LIVE DAUPHINÉ. De Gendt en Teuns in kopgroep met grote namen, Kruijswijk en Buchmann geven op na val

Wielrennen

De klassementsrenners zijn weer aan zet in de Dauphiné. Met een loodzware rit van 153 kilometer over zeven beklimmingen moet er stevig geklommen worden. De aankomst ligt op de slotklim naar Megève (7,4km aan gemiddeld 4,7%). Leider Roglic moet alvast niet langer rekening houden met Egan Bernal, wat de Ineos-kopman is uit de koers gestapt met rugklachten. Volg de vierde etappe in de Dauphiné hier live!