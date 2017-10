LIVE (10u30): Slaan Belgen nog eens toe in Ronde van Lombardije?

Vandaag staat er met de Ronde van Lombardije het laatste wielermonument van het seizoen op het programma. De renners krijgen tussen Bergamo en Como 247 kilometer onder de wielen geschoven met onderweg zes stevige beklimmingen, goed voor een totaal van 4000 hoogtemeters. Het parcours is tevens identiek aan dat van in 2015, toen Vincenzo Nibali won. Als de 'Haai van Messina' ook dit jaar wil zegevieren, moet hij wel afrekenen met onder meer Rigoberto Uran, Daniel Martin, Julian Alaphilippe en Fabio Aru. Of kan Tim Wellens iedereen een hak zetten? Volg het hier live vanaf 10u30!

rv